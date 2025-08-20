ПЕНЗИОНЕРИ У СРБИЈИ ОЧАЈНИ Обустављена исплата пензија које касне већ пола године БАНКА ПОД САНКЦИЈАМА
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање добило је обавештење од Руске Федерације да је дошло до проблема у реализацији исплате пензија корисницима руских пензија којима је пребивалиште ван територије ове државе.
Разлог су санкције које су уведене Газпром банци – кореспондентској банци овлашћеној за међународне трансфере пензија и других социјалних давања.
Иако Газпром банка располаже Лиценцом 38А, којом је дозвољено обављање трансакција потребних за исплату пензија особама изван територије Русије које нису држављани САД-а, у пракси се јављају значајне потешкоће и кашњења, што отежава пренос средстава ка иностраним банкама.
Због ових околности, корисници пензија из Русије се обраћају Републичком фонду ПИО наводећи да за последња два тромесечја нису примили своје пензије.
Пензијски фонд Руске Федерације предложио је да се, у сарадњи са банкама у Републици Србији код којих корисници имају рачуне, размотре могућа решења, како би се омогућила несметана реализација преноса пензија без ризика од последица санкционе политике.
Сходно томе, Републички фонд ПИО и Завод за социјално осигурање обратили су се Народној банци Србије како би се нашло решење за редован пријем средстава из Пензијског фонда Руске Федерације у банке у којима корисници имају рачуне.
Колико пензионера у Србији прима пензије из Русије?
У Републици Србији је 808 корисника којима Пензијски фонд Руске Федерације исплаћује пензије. Међународни споразум о социјалном осигурању који је Република Србија крајем 2017. године потписала са Руском Федерацијом подразумева исплату пензија тромесечно, уз претходно достављене потврде о животу корисника пензија.
Потврде о животу се по фиксним датумима достављају филијалама Фонда ПИО, који обједињене податке доставља Пензијском фонду Руске Федерације, стоји у саопштењу.