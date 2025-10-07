КОЛИКО СМО ДУЖНИ БАНКАМА Милијарде су у питању, ево ко и зашто се задужује у Србији
БЕОГРАД: Укупан дуг банкама у Србији последњег дана септембра износио је 4.164 милијарде динара, што је за 11,7 одсто више него пре годину дана, показују подаци данас објављеног извештаја Кредитног бироа Удружења банака Србије (УБС).
Више од половине укупног дуга, прецизније 2.236 милијарди је дуг правних лица, становништво је дуговало 1.837 милијарди а остатак се односи на правна лица.
Становништво је највише дуговало кроз готовинске кредите, нешто више од 895 милијарди динара, а следе стамбени и кредити за адаптацију који су износили близу 800 милијарди динара.
Кредити грађана били су за 15,3 одсто већи него 30. септембра 2024. године, при чему су највише порасли готовински кредити и то за 17,8 одсто.
Када је реч о кашњењу у отплати кредита забележени су позитивни трендови, пошто је укупно кашњење износило 2,0 одсто а пре годину дана било је 2,6 одсто.
Највеће је кашњење код предузетника, 4,0 одсто, затим код правних лица 2,5 одсто док су грађани најревноснији у измиривању својих дуговања, пошто је кашњење у отплати код њих износила 1,3 одсто.
Што се тиче текућих рачуна и кредитних картица настављена су ранија кретања, која карактерише пораст броја текућих рачуна и пад броја кредитних картица.
Тако је 30. септембра било 9,58 милиона текућих рачуна, за 4,1 одсто више него пре годину дана а 1,10 милиона кредитних картица, што представља смањење за 3,2 одсто у односу на последњи дан септембра 2024. године.