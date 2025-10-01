Производ садржи пестициде! ХИТНО СЕ ПОВЛАЧИ БАКЛАВА СА ХРВАТСКОГ ТРЖИШТА
Платформа „Хало, инспекторе“ последњих година постала је једно од главних места на којима грађани пријављују неправилности у продавницама, угоститељским објектима и разним услужним делатностима.
Тамо се готово свакодневно могу пронаћи притужбе на превисоке цене, лош квалитет производа, нетачне декларације или прикривена поскупљења.
Велики број таквих пријава јавно се објављује, а многе завршавају и инспекцијским надзорима који неретко резултирају конкретним променама на тржишту. Овога пута корисници упозоравају на један производ који се повлачи из продаје.
„ВЕЛИКИ ОПОЗИВ БАКЛАВА. Компанија New Bakery спроводи опозив одређених лотова производа из продаје, након обавештења које је 29.09.2025. доставио Државни инспекторат, пише у образложењу о повлачењу производа.
Опозив се спроводи из превентивних разлога, на основу званичног обавештења ДИРХ-а, како би се обезбедила сигурност и заштита потрошача, због повишеног нивоа пестицида клорпирифос-етила у брашну коришћеном у производњи ових производа“, навели су у саопштењу.
Детаљи опозива:
– 6902540 Цонфисерие Фирензе Баклава, 500 г
– Рок трајања: 04.10.2025., лот број 5167
– Рок трајања: 09.10.2025., лот број 5172
– Рок трајања: 15.10.2025., лот број 5178
– Рок трајања: 23.10.2025., лот број 5186
– Рок трајања: 27.10.2025., лот број 5190
– Рок трајања: 15.11.2025., лот број 5199
– Рок трајања: 06.11.2025., лот број 5200
– Рок трајања: 19.11.2025., лот број 5213
– Рок трајања: 22.11.2025., лот број 5216
– Рок трајања: 24.11.2025., лот број 5218
– Рок трајања: 27.11.2025., лот број 5221
– Рок трајања: 02.12.2025., лот број 5226
– Рок трајања: 04.11.2025., лот број 5228
– 6909375 Домаћа Баклава НуБаке пистацио, 500 г
– Рок трајања: 26.10.2025., лот број 5179.
-Молимо све купце који поседују наведене производе да их не конзумирају. Производи се могу вратити на место куповине, где ће купцима бити омогућен поврат новца – саопштили су из компаније New Bakery.