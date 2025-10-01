light rain
ПОПУЛАРНИ УСИСИВАЧ СЕ ПОВЛАЧИ СА СРПСКОГ ТРЖИШТА Може изазвати пожар! Опасан по безбедност корисника

01.10.2025. 12:43 13:13
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Дневник
usisivač
Фото: Canva/Ilustracija

Популарни модел усисивача повлачи се са тржишта Србије.

Уређај се повлачи са тржишта због проблема који могу угрозити безбедност корисника. Ради се о штапном усисивачу на батерије Rowenta, објављено је на сајту НЕПРО.

Како се наводи, проблем је техничке природе и може довести до прегревања мотора или других кварова, што у ретким случајевима представља ризик од пожара. Купцима који већ поседују овај модел препоручује се да престану са коришћењем док не добију упутства за безбедно поступање или замену уређаја.

Продавци у Србији су почели са повлачењем производа и залиха из радњи, а информације о поступку замене или поврата новца биће доступне на званичним страницама произвођача.

Потрошачи се позивају да обрате пажњу и не игноришу обавештења како би избегли евентуалну опасност.
 

усисивач пожар повлачење са тржишта
