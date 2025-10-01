ПОПУЛАРНИ УСИСИВАЧ СЕ ПОВЛАЧИ СА СРПСКОГ ТРЖИШТА Може изазвати пожар! Опасан по безбедност корисника
Популарни модел усисивача повлачи се са тржишта Србије.
Уређај се повлачи са тржишта због проблема који могу угрозити безбедност корисника. Ради се о штапном усисивачу на батерије Rowenta, објављено је на сајту НЕПРО.
Како се наводи, проблем је техничке природе и може довести до прегревања мотора или других кварова, што у ретким случајевима представља ризик од пожара. Купцима који већ поседују овај модел препоручује се да престану са коришћењем док не добију упутства за безбедно поступање или замену уређаја.
Продавци у Србији су почели са повлачењем производа и залиха из радњи, а информације о поступку замене или поврата новца биће доступне на званичним страницама произвођача.
Потрошачи се позивају да обрате пажњу и не игноришу обавештења како би избегли евентуалну опасност.