ХАОС У БЕОГРАДУ: Улетео у теретану, прскао ММА борце сузавцем, па се није добро провео ПОКУШАО ДА ПОБЕГНЕ У ПРОДАВНИЦУ САТОВА
Ненад Д. (35) задобио је тешке повреде након што је, ничим изазван, упао у једну познату београдску теретану, где је сузавцем испрскао ММА борце који су у том тренутку тренирали.
Потом је покушао да побегне, али су га борци сустигли и обрачунали се са њим у продавници сатова преко пута пијаце „Ђерам“.
Према сазнањима, све се догодило у уторак нешто после 18 часова у Улици Бранка Крсмановића. Нападач је упао у салу, викао да ће присутне избости ножем и почео да их прска сузавцем, пише Информер.
После тога је избио прави хаос: ММА борци су кренули за њим, а он је у паници потрчао и утрчао у оближњу продавницу сатова, покушавајући да се сакрије. Тамо је дошло до новог сукоба. Радници радње су у страху побегли, док је Ненад наставио да користи сузавца, а борци су га напали палицама, песницама и ударцима, све док га нису савладали и обалили на под.
Полиција је у први мах добила пријаву да група младића туче радника продавнице сатова, али је по доласку на лице места утврђено шта се заиста догодило.
Према незваничним информацијама, у потери и обрачуну учествовали су и наш познати борац Марко Бојковић и тренер Иван Ђорђевић, који су касније дали изјаву полицији. Они су навели да је Ненад приликом упада у теретану претио ножем, мада нико од присутних нож није видео.
Нападач је након указане лекарске помоћи приведен у полицијску станицу на Звездари. Тамо је изјавио да је пролазио поред теретане и да су га, како тврди, младићи испред провоцирали, због чега је одлучио да им се „освети“. Наши извори кажу да је ова верзија мало вероватна, али ће све околности бити познате након завршене истраге.