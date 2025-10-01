light rain
С НАСЛЕДНИКОМ У ПАРЛАМЕНТ Посланица донела бебу стару 38 дана на скупштинску седницу и поручила: "Место јој је са мном"

01.10.2025. 13:44
Пише:
Дневник
Извор:
Skopje1.mk/Дневник
илва
Фото: printscreen/instagram

Посланица Социјалистичке партије у албанском парламенту, Илва Ђузи, привукла је пажњу на састанку парламентарног Одбора за природне ресурсе, инфраструктуру и одрживи развој, јер је све време у наручју држала своју бебу стару 38 дана.

„Ја сам пре свега мајка, а затим посланица. Моја беба има само 38 дана и баш као што сам се бринула о својој браћи и сестрама, бринућу се и о њему“, рекла је Ђузи албанској телевизији Топ.

Она је нагласила да је захвална што је албански парламент прихватио мајчинство као део стварности и рекла да се осећа добродошло. 

„Имали смо озбиљне ставке на дневном реду, али мој син је добио своју негу. Беба ће бити са мном у следећим одборима и седницама“, додала је.

Ђузи је открила да има снажну подршку свог мужа и свекрве, а у будућности ће и њена мајка преузети део бриге.

„У овим раним месецима, бебино место је са мном“, рекла је посланица, а пренео је портал Скопје1.мк

