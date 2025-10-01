С НАСЛЕДНИКОМ У ПАРЛАМЕНТ Посланица донела бебу стару 38 дана на скупштинску седницу и поручила: "Место јој је са мном"
Посланица Социјалистичке партије у албанском парламенту, Илва Ђузи, привукла је пажњу на састанку парламентарног Одбора за природне ресурсе, инфраструктуру и одрживи развој, јер је све време у наручју држала своју бебу стару 38 дана.
„Ја сам пре свега мајка, а затим посланица. Моја беба има само 38 дана и баш као што сам се бринула о својој браћи и сестрама, бринућу се и о њему“, рекла је Ђузи албанској телевизији Топ.
Она је нагласила да је захвална што је албански парламент прихватио мајчинство као део стварности и рекла да се осећа добродошло.
„Имали смо озбиљне ставке на дневном реду, али мој син је добио своју негу. Беба ће бити са мном у следећим одборима и седницама“, додала је.
Ђузи је открила да има снажну подршку свог мужа и свекрве, а у будућности ће и њена мајка преузети део бриге.
„У овим раним месецима, бебино место је са мном“, рекла је посланица, а пренео је портал Скопје1.мк