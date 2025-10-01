overcast clouds
ИНЦИДЕНТ У БЕОГРАДУ, ЖЕНА УДАРАЛА ПОТПРЕДСЕДНИЦУ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ! Сандра Божић: Тачно је, тренутно сам на рендгену

01.10.2025. 15:31 16:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Блиц.рс
Дневник/Ф. Бакић
Фото: Дневник/Ф. Бакић

Сандра Божић, потпредседница Покрајинске владе и чланица председништва Српске напредне странке нападнута је данас у Београду, потврђено је за "Блиц".

Сандра Божић је, како су медији раније данас објавили, нападнута на Вождовцу.

Непозната починитељка је била на мотору, док је Божић била у колима. Прво јој је ударала аутомобил, па је кроз отворен прозор кренула да удара, чупа за косу и гребе.

Када је Божић упалила аутомобил, жена ју је јурила по улици и још једном напала.

- Тачно је, улазим на рендген. Молим вас да ме позовете касније - рекла је Сандра Божић за "Блиц".

Blic.rs

 

скупштина војводине сандра божић
Вести Политика
