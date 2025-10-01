ИНЦИДЕНТ У БЕОГРАДУ, ЖЕНА УДАРАЛА ПОТПРЕДСЕДНИЦУ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ! Сандра Божић: Тачно је, тренутно сам на рендгену
Сандра Божић, потпредседница Покрајинске владе и чланица председништва Српске напредне странке нападнута је данас у Београду, потврђено је за "Блиц".
Сандра Божић је, како су медији раније данас објавили, нападнута на Вождовцу.
Непозната починитељка је била на мотору, док је Божић била у колима. Прво јој је ударала аутомобил, па је кроз отворен прозор кренула да удара, чупа за косу и гребе.
Када је Божић упалила аутомобил, жена ју је јурила по улици и још једном напала.
- Тачно је, улазим на рендген. Молим вас да ме позовете касније - рекла је Сандра Божић за "Блиц".
