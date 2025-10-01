СМЕНА НА ЧЕЛУ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ Досадашњи декан ДАО ОСТАВКУ ИЗ ЛИЧНИХ РАЗЛОГА, Ево ко је изабран за вршиоца дужности
ЧАЧАК: Након бурних дешавања претходних месеци на седници Савета Факултета техничких наука у Чачку, усвојена је оставка досадашњег декана проф. др Владимира Младеновића, који је оставку поднео из личних разлога.
На истој седници, за вршиоца дужности декана именован је угледни професор овог факултета, проф. др Иван Милићевић, који ужива велико поштовање и углед у академској заједници.
Професор Милићевић рођен је 28. 12. 1973. године у Ариљу. Основну школу и гимназију завршио је у Ариљу. Дипломирао је на Машинском факултету у Београду 1999. године. Последипломске магистарске студије завршио је 2006. године, а докторску дисертацију под називом „Синтеза мехатроничког система за израду специјално обликованих жичаних профила” одбранио је 2013. године на Факултету техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу.
По завршетку факултета, од 1999. до 2000. године радио је у АД „Пролетер” Ариље, у службама техничке припреме машинског и браварског погона. Од 2000. године ради на Техничком факултету у Чачку. У свом дугогодишњем радном искуству сарађивао је са више различитих производних предузећа на разним инжењерским пословима, а највише на пословима конструисања, пројектовања и израде алата на ЦНЦ машинама.
У оквиру рада на Факултету учествовао је у реализацији више пројеката технолошког развоја финансираних од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, као и многих пројеката сарадње са привредом. Током претходног периода, објавио је преко 80 научно-стручних радова који су публиковани у земљи и иностранству. Аутор је два факултетска уџбеника и више техничких решења.