МУП УПУТИО УПОЗОРЕЊЕ НА НЕПОВОЉНЕ ВРЕМЕНСКЕ УСЛОВЕ Очекују се обилне падавине АКО СЕ НАЂЕТЕ У РИЗИЧНОЈ СИТУАЦИЈИ ПОЗОВИТЕ ОВАЈ БРОЈ

01.10.2025.
Министарство унутрашњих послова упутило је хитно упозорење грађанима поводом најављених обилних падавина које се очекују у четвртак и петак, 2. и 3. октобра, на подручју централне и јужне Србије.

Према информацијама Републичког хидрометеоролошког завода, киша може изазвати проблеме у појединим деловима земље, па су све службе у приправности.

Сектор за ванредне ситуације МУП-а интензивно прати стање на терену, обилази потенцијално критичне тачке и саветује грађане да буду на опрезу. Екипе су у потпуности спремне да реагују уколико дође до последица изазваних невременом.

Из МУП-а апелују на све грађане да редовно прате званична обавештења и да у случају уочавања ризичних ситуација одмах позову 112.

