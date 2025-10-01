ДА ЛИ ЋЕ ЕВРОПА УСПЕТИ ДА НАПРАВИ БОРБЕНИ ДРОН? Пројекат је представљен, полетеће за две године а управљаће га вештачка интелигенција
У тренутку када се глобално безбедносно окружење убрзано мења, европска одбрамбена индустрија чини се да је добила свој најамбициознији пројекат у последњој деценији – CA-1Europa, нови беспилотни борбени авион који развија компанија Хелсинг у сарадњи са немачким произвођачем спортских и авиона за обуку Гроб.
Пројекат је свечано представљен 25. септембра у Тусенхаусену у Баварској, свега неколико месеци након што је Хелсинг преузео Гроб од претходних власника.
Оно што је фасцинантно је да је Хелсинг ову летелицу осмислио и представио у оквиру само 14 недеља технолошке студије, што указује на убрзани развојни циклус у поређењу са традиционалним војно-индустријским пројектима.
Први лет планиран је за 2027. годину, док се улазак у оперативну употребу очекује у року од четири године, према наводима компаније.
“Производна верзија очекује се у употреби у наредне четири године”, наводи Хелсинг. Додају да сарађују са водећим партнерима у европској ваздухопловној индустрији, са фокусом на “скалабилност и отпорну европску производну и логистичку мрежу”.
Преузимање Grob Aircraft
Хелсинг је раније ове године купио Гроб, компанију са више од пола века традиције у производњи једрилица и мањих авиона, укључујући и Г120 серију које користе и нека ратна ваздухопловства у обуци пилота. Претходни власници били су H3 Aerospace, а процес преузимања је формално завршен у јулу 2025. године.
Волфганг Гамел, генерални директор Grob Aircraft и Хелсинга за Немачку, оценио је сарадњу као пример тежње ка технолошком суверенитету – из Европе, за Европу. Он је додао: „Партнерство је савршено. Гроб има деценије искуства и глобално је признат у изради лаких, издржљивих композитних авиона – идеалне платформе за оно што намеравамо да постигнемо.“
Према речима Торстена Раила, суоснивача и извршног директора Хелсинга, сарадња са Гробом претходила је формалном преузимању: „Сарадња на пројекту Еуропа почела је пре аквизиције – веома смо блиско радили са Гробом. То нас је убедило да је комбинација одлична, што се и показало тачним.“
Шта је CA-1Europa
CA-1Europa је једномоторна летелица, са максималном полетном масом од 4.000 килограма, дужином трупа од 11 метара и распоном крила од 10 метара. Димензије и маса је стављају у класу сличну ранијим развојним варијантама америчког Collaborative Combat Aircraft програма, али авион је осмишљен и произведен у европским оквирима.
Ваздухоплов је пројектован за високе подзвучне брзине и за операције у сложеним или непријатељским ваздушним просторима. Произвођач наводи да је овај УЦАВ „инжењерски дизајниран за потпуно аутономне операције у непријатељским окружењима“ и да ће „платформа пружати прецизно дејство кроз напредне АИ и способности преживљавања“.
Избор мотора за летелицу је већ направљен, али компанија још није јавно објавила који модел ће се користити. Stephanie Lingeman, директор за програме у Хелсингу, наводи да ће тестирања летелице бити извођена директно у Tusenhausenu, што ће „дати могућност да континуирано тестирамо и унапређујемо, и да развијамо авион на брз и економичан начин“.
Модуларност и мисије
CA-1Europa је дизајниран са модуларним трупом, што омогућава брзу интеграцију различитих сензора, система за самоодбрану, електронског ратовања и друге опреме. Платформа може да извршава мисије самостално или у оквиру роја (јата) беспилотних летелица, што отвара могућности за масовно коришћење у разним сценаријима.Хелсинг наводи да ће систем омогућити брзу уградњу нових сензора и софтверских апликација. Авион је компатибилан са Command-and-Control системом Хелсинга, што омогућава планирање, праћење и надзор комплексних аутономних мисија.
Centaur АИ – аутономија у срцу летелице
Суштина CA-1Europa лежи у Centaur АИ технологији, аутономном „пилоту“ који управља авионом. Centaur је развијен током претходне четири године и већ је тестиран у сарадњи са шведским Грипеном, омогућавајући аутономну контролу лета и извршење мисија.
“Верујемо да, због претњи које долазе и независности која нам је потребна, Европа мора моћи да контролише софтвер и када се он ажурира“, децидан је Rail.
„Претња која долази са истока је непосредна“, додаје он, алудирајући на деловање Русије и Кине. „Морамо осећати хитност и схватити да ово мора што пре да се нађе у ваздуху и започне у употребу.“ Оперативни УЦАВ коштаће „само део цене борбеног авиона“, додаје он.
Stephanie Lingeman истиче да је будућност борбеног ваздухопловства у тзв. аттритабле системима, где софтвер и вештачка интелигенција играју кључну улогу: „CA-1Europa има аутономију у свом срцу.“
Ендерс: За неколико година, пилоти без АИ неће ни узлетети
Развој CA-1Europa долази у тренутку када европске државе интензивно повећавају одбрамбене буџете и траже независност у кључним технологијама. Раил је нагласио да постоји осећај хитности у процесима и да се сада могу приметити значајна побољшања у брзини имплементације система:
„Знамо да морамо да развијемо ове системе да би служили као одвраћање.“Премијер Баварске Маркус Зедер оценио је пројекат као „кључну будућу компетенцију“ и додао: „Морамо значајно повећати наше одбрамбене капацитете. Баварска је посвећена одбрани и радићемо на томе да што више уговора дође у нашу покрајину.“
Такође, на догађају представаљања, копредседавајући компаније Том Ендерс је приметио:
„Оснивачи Хелсинга били су први у Европи који су препознали да АИ може револуционисати све у војсци.“ Описујући компанију као „баварски једнорог“, бивши извршни директор ЕАДС-а и Аирбуса упоређује потенцијал Хелсинга – који је основан у марту 2021. – са старт-апом Аирбуса из 1970. године. „За неколико година, пилоти борбених авиона без АИ неће ни полетети“, тврди он.
Тестирање и производња
Планирано је да CA-1Europa буде тестиран у Тусенхаусену, чиме се омогућава континуирано унапређење и прилагођавање летелице. Хелсинг комбинује свој АИ аутономни систем са искуством Grob Aircrafta у производњи лаких композитних авиона, чиме се добија платформа погодна за масовну производњу и скалабилне операције.
CA-1Europa је први озбиљан покушај европске индустрије да развије сопствени аутономни беспилотни борбени авион нове генерације, са вештачком интелигенцијом у срцу концепта и модуларним дизајном. Пројекат одражава тежњу ка технолошком суверенитету Европе као одговор на актуелне геополитичке изазове, укључујући претње са истока, али и америчку технолошку и војну доминацију, која је у различитим облицима присутна од краја Другог светског рата, упркос савезништву.
