ДОК ХИЉАДЕ ЉУДИ ЧЕКА НА ОПЕРАЦИЈУ И ПО ДВЕ ГОДИНЕ, НЕКИ БИ ПРЕКО РЕДА Ревизија открила неправду у систему – следе контроле здравствених установа!
Укупан број особа на листама чекања у октобру 2024. године износио је више од 60.000, од чега је половина њих чекала уградњу ендопротезе кука и ендопротезе колена – близу 32.000.
Резултати ревизије коју је спровела Државна ревизорска институција показују да поједине здравствене установе прибегавају пракси пружања услуга мимо редоследа листе чекања, чиме се, како кажу, нарушава принцип правичности, транспарентности и једнаког третмана пацијената.
Иако је Правилником о листама чекања прописано да је максимално време чекања за ове интервенције 365 дана, просечна дужина чекања је 871 дан за уградњу протезе колена и 405 дана за уградњу протезе кука, наведено је у Извештају о ревизији сврсисходности пословања „Управљање листама чекања за уградњу ендопротезе кука и колена у реалном времену”.
Како је саопштила Државна ревизорска институција (ДРИ), здравствене установе односно субјекти ревизије – Универзитетски клинички центар Србије, Универзитетски клинички центар Војводине и Институт за ортопедско-хируршке болести Бањица, нису успоставиле ефикасне интерне контроле у поступку формирања и управљања листама чекања, што доводи до смањене транспарентности и нарушава поверење у систем и равноправност у приступу здравственој заштити.
У ревизији коју је спровела Државна ревизорска институција утврђено је да због немогућности да се пружи услуга великом броју лица на листама чекања у прописаном року, поменуте здравствене установе прибегавају пракси пружања услуга мимо редоследа са листа чекања, што доводи до повреде принципа правичности, транспарентности и једнаког третмана пацијената.
Здравствене установе током 2025. године нису омогућиле спровођење надзора над листом чекања за уградњу ендопротезе кука и ендопротезе колена, што може негативно да утиче на квалитет управљања листама чекања, да узрокује повећање времена чекања пацијената и одлагање пружања здравствених услуга.
С обзиром на то да је ова ревизија спроведена у реалном времену, ДРИ је издала писма руководству, па су код субјеката ревизије остварени одређени резултати, додаје се у саопштењу.
Ажурирањем листе чекања код Универзитетског клиничког центра Војводине од укупно 467 позваних пацијената са листа чекања брисано је 206 пацијената (из 2016, 2017. и 2018. године) и исправљени су погрешно унети подаци на листама чекања код РФЗО, тако да ова здравствена установа више нема погрешно формиране листе чекања. Такође, руководилац Клинике, у својству члана Републичке стручне комисије, заједно са другим члановима, предложио је председнику те Комисије измене Правилника о листама чекања.
Код Универзитетског клиничког центра Србије исправљени су погрешно унети подаци на листама чекања код РФЗО, тако да ова здравствена установа више нема погрешно формиране листе чекања. Руководство Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију УКЦ Србије упутило је Републичкој стручној комисији предлог документа којим се дефинишу општи, клинички, радиографски и приоритетни критеријуми за уписивање на листе чекања за ендопротезе кука и колена.
Како се наводи, Министарство здравља је упутило допис надлежним комисијама да у што краћем року доставе мишљење о потреби измене или корекције важеће стручно-методолошке инструкције, након чега ће Министарство спровести активности на изради нове стручно-методолошке инструкције за утврђивање критеријума за листе чекања, како би што пре био донет и Правилник о листама чекања.
Ревизори су закључили да одсуство ефикасних и ефективних интерних контрола, као и надзора над листама чекања, нарушава равноправност у приступу здравственој заштити, поверење у здравствени систем и смањује транспарентност.