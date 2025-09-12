ПОЧИЊУ БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА АТОПИЈСКИ ДЕРМАТИТИС ШИРОМ СРБИЈЕ Сваки четврти пацијент без контроле болести
БЕОГРАД: Национално удружење за помоћ и подршку пацијентима са алергијским и респираторним обољењима „Алергија и ја“ обележиће 14. септембар – Светски дан атопијског дерматитиса – покретањем бесплатног дерматолошког саветовалишта у више градова Србије.
Атопијски дерматитис је хронично запаљенско обољење коже које погађа више од 230 милиона људи широм света, а налази се међу 15 најтежих хроничних болести које нису смртоносне, показују подаци Светске здравствене организације.
Према подацима Европске федерације EFA:
- само 15% оболелих у Европи задовољно је својим лечењем,
- један од четири пацијента сматра да нема контролу над болешћу,
- чак 45% оболелих има ограничен друштвени живот и слободне активности због симптома.
Осим здравствених, пацијенти се суочавају и са значајним финансијским оптерећењем: просечни годишњи трошкови лечења износе око 927 евра, а половина оболелих мора самостално да финансира чак и основне третмане.
„Атопијски дерматитис није естетски проблем, већ озбиљна хронична болест која мења свакодневницу, односе, могућност рада и социјалне интеракције. Апелујемо на институције и струку да заједно радимо на бољој доступности савремених терапија и подршке пацијентима,“ изјавила је председница удружења Снежана Шундић Вардић.
Бесплатни прегледи и саветовалишта почињу 14. септембра у Београду, а настављају се у наредним градовима:
- 1.10. Крагујевац
- 8.10. Панчево
- 15.10. Ужице
- 22.10. Бор
- 29.10. Горњи Милановац
- 5.11. Суботица
- 12.11. Ниш
- 19.11. Нови Сад
За све детаље и сатницу грађани могу да прате званични сајт и дигиталне канале удружења „Алергија и ја“.