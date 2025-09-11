СВЕТСКИ ДАН СВЕСТИ О АТОПИЈСКОМ ДЕРМАТИТИСУ Ова болест утиче на психу, финансије и друштвени живот
Атопијски дерматитис је хронично запаљенско обољење коже и налази се међу 15 најтежих хроничних болести које нису смртоносне.
Према подацима Светске здравствене организације погађа више од 230 милиона људи широм света.
Сваког 14. септембра Национално удружење за помоћ и подршку пацијентима са алергијским и респираторним обољењима “Алергија и ја” већ осам година бројним активностим помаже пацијентима и подиже свест о овом често запостављеном хроничном обољењу.
Наводе да према подацима Европске федерације ЕФА само 15 одсто оболелих од атопијског екцема у Европи је задовољно својим тренутним лечењем, а један од четири пацијента сматра да не успева да држи болест под контролом и осећа да не може адекватно да се носи са свакодневним изазовима. Такође, 45 одсто пацијената има значајно ограничен друштвени живот и слободне активности због симптома болести.
Просечни годишњи трошкови лечења износе 927,12 евра по пацијенту, док чак 95 одсто испитаних пацијената има додатне трошкове из сопственог џепа. Половина пацијената мора самостално да финансира чак и основне третмане које им препише лекар.
Поред финансијског оптерећења, болест има огроман психолошки и социјални утицај. Према Global Burden of Disease студији, атопијски дерматитис је кожно обољење са највећим оптерећењем израженим кроз број година живота проведених са инвалидитетом и налази се међу 15 најтежих хроничних нефаталних болести.
Председница НУ “Алергија и ја“ Снежана Шундић Вардић каже како је алармантно да више од 25 одсто пацијената и њихових породица не зна где да потражи адекватну здравствену помоћ, док чак 62 одсто њих као свој највећи приоритет види потребу за холистичким приступом лечењу, комбиновањем медицинске терапије, психолошке подршке и едукације. Атопијски дерматитис није естетски проблем, већ озбиљна хронична болест која утиче на сваки аспект живота пацијената и њихових породица.
- Болест мења свакодневицу, односе, могућност рада и социјалне интеракције. Зато апелујемо на здравствене институције, стручњаке и друштво у целини да заједнички радимо на бољој доступности савремених терапија, јачању подршке пацијентима и едукацији јавности. Наша је одговорност да осигурамо достојанствен живот оболелима, без стигме и осећаја беспомоћности - изјавила је Снежана Шундић Вардић.