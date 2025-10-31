ГОДИНУ ДАНА ОД ТРАГЕДИЈЕ Докле су стигли судски поступци за одговорност за ПАД НАДСТРЕШНИЦЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ У НОВОМ САДУ
Уместо правосудне борбе, претходних годину дана обележили су протести, блокаде факултета, школа, али и правосудних институција.
Воде се три тужилачка поступка, за сада нема ниједног суђења. Оптужнице београдског и новосадског Вишег јавног тужилаштва још нису потврђене. Посебну истрагу води Тужилаштво за организовани криминал о могућој корупцији на пројекту модернизације пруге до границе са Мађарском. Оптужнице и даље нема. О овој теми за Euronews Србија говорио је адвокат Бошко Журић.
На почетку разговора је напоменуо да се после годину дана води неколико судских поступака, кривичних и парничних.
"Што се тиче главног поступка, који се тиче кривичне одговорности за непосредан пад оптужнице, ту још увек немамо почетак судског поступка. По ставу тужилаштва, односно Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, истрага је завршена и оптужница је правно ваљана у смислу да је чињенично стање довољно расветљено и да је предата суду на оцену", казао је.
Објаснио је да се суд, око месец и по дана касније, још увек није изјаснио да ли је чињенично стање довољно расветљено и да ли постоје услови да се крене са судским поступком.
"Односно другим речима, да ли постоји оправдана сумња да су та лица која су наведена у оптужници извршила кривично дело којим се ставља на терет. Што се тиче друга два кривична поступка, они су били у једном тренутку у надлежности два различита тужилаштва, Јавног тужилаштва за организовани криминал и Вишег јавног тужилаштва у Београду", казао је.
Напоменуо је да је онда одлуком врховне тужитељке предмет из надлежности Вишег јавног тужилаштва уступљен на надлежност Тужилаштву за организовани криминал.
"Тако да се сада, тренутно, пред Тужилаштвом за организовани криминал воде две истраге. А у којој се фази они налазе, ми то не знамо, пошто се најмање оглашава Јавно тужилаштво за организовани криминал", рекао је.
Истакао је да не очекује да ће суд огласити о оптужници у року који је краћи од два месеца напомињајући да је 13 лица окривљено. Додао је да није било очекивано да за годину дана од догађаја буде донесена првостепена одлука.
Адвокат је говорио и о трећем поступку који се води у Београду пред Јавним тужилаштвом за организовани криминал.
"Нема довољно података, нема оптужнице. По информацијама које имамо, ми не знамо шта се ту предузима од доказних радњих. Знамо само да се истрага води због сумње о извршењу кривичног дела злоупотреба службеног полажаја, али у којој се фази налази тај поступак ми то заиста не знамо", закључио је разговор за Euronews Србија адвокат Бошко Журић.
(Euronews.rs)