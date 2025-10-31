clear sky
(ВИДЕО) Има повређених! ТЕЖАК ЛАНЧАНИ СУДАР КОД КРАГУЈЕВЦА Саобраћај успорен, километарске колоне

31.10.2025. 20:53 20:58
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
Фото: pixabay.com, ilustracija

Саобраћајна незгода догодила се вечерас на аутопуту за Крагујевац, мало пре Велике Плане.

Како Блиц сазнаје у питању је ланчани судар.
 

У овој саобраћајној несрећи има повређених који су одвезени колима Хитне помоћи.

На лицу места се, како се наводи у објави на Инстаграм страници "Мој Београд", налази и полиција која врши увиђај.

Иначе, због овог удеса створиле су се километарске колоне, а саобраћај се одвија успорено.
 

Снимак с места несреће можете да погледате ОВДЕ.
 

