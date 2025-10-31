(ВИДЕО) Има повређених! ТЕЖАК ЛАНЧАНИ СУДАР КОД КРАГУЈЕВЦА Саобраћај успорен, километарске колоне
Саобраћајна незгода догодила се вечерас на аутопуту за Крагујевац, мало пре Велике Плане.
Како Блиц сазнаје у питању је ланчани судар.
У овој саобраћајној несрећи има повређених који су одвезени колима Хитне помоћи.
На лицу места се, како се наводи у објави на Инстаграм страници "Мој Београд", налази и полиција која врши увиђај.
Иначе, због овог удеса створиле су се километарске колоне, а саобраћај се одвија успорено.
