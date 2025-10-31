few clouds
(ВИДЕО) УЖАС КОД КОВИНА, ВАТРОГАСЦИ МОРАЛИ ДА ИЗВЛАЧЕ ВОЗАЧА! Сударила се два теретњака

31.10.2025. 14:28 14:33
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Фото: Dnevnik.rs

Саобраћајна незгода у којој су учествовала два камиона догодила се око 12.50 сати на магистралном путу Ковин-Смедерево код Ковина, а на места удеса морали су да интервенишу ватрогасци, сазнаје Телеграф.рс.

Мањи камион се на том путу сударио са шлепером.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

Три ватрогасца-спасиоца морали су да извлаче једног од возача из слупаног камиона.Након што је извучен из возила, даље га је збринула Хитна помоћ, али степен повреда за сада није познат.

Како се види на снимку са лица места, један мањи камион потпуно је смрскан са предње стране, а врата су му искрривљена.

 

Телеграф.рс

саобраћајна несрећа судар камиона ковин
Вести Хроника
