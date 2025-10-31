(ВИДЕО) УЖАС КОД КОВИНА, ВАТРОГАСЦИ МОРАЛИ ДА ИЗВЛАЧЕ ВОЗАЧА! Сударила се два теретњака
31.10.2025. 14:28 14:33
Саобраћајна незгода у којој су учествовала два камиона догодила се око 12.50 сати на магистралном путу Ковин-Смедерево код Ковина, а на места удеса морали су да интервенишу ватрогасци, сазнаје Телеграф.рс.
Мањи камион се на том путу сударио са шлепером.
Три ватрогасца-спасиоца морали су да извлаче једног од возача из слупаног камиона.Након што је извучен из возила, даље га је збринула Хитна помоћ, али степен повреда за сада није познат.
Како се види на снимку са лица места, један мањи камион потпуно је смрскан са предње стране, а врата су му искрривљена.