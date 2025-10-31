few clouds
ТРАГЕДИЈА У ОКОЛИНИ НИША Спасиоци пронашли и извукли тело старије жене

31.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
RINA
ниш
Фото: РИНА/ГСС

НИШ: Током ноћи догодила се трагедија у околини Ниша када су спасиоци Горске службе спасавања пронашли тело старије жене која је јуче нестала у преподневним часовима.

Како су потврдили из ГСС-а Србије, тело нестале Нишлијке пронашли су и извукли припадници станице Ниш, а лекари Хитне помоћи могли су само да констатују смрт.

– Нажалост, живот некада донесе и акције спасавања са трагичним крајем. Још једном апелујемо на све грађане да не прилазе набујалим рекама и да воде рачуна о терену којим се крећу – поручили су из Горске службе спасавања Србије.

Узроци несреће за сада нису познати, а више информација очекује се након истраге.

погинула жена Горска служба спасавања Ниш
Извор:
RINA
Пише:
Дневник
Услови коришћења
