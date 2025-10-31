ТРАГЕДИЈА У ОКОЛИНИ НИША Спасиоци пронашли и извукли тело старије жене
31.10.2025. 13:48 13:57
НИШ: Током ноћи догодила се трагедија у околини Ниша када су спасиоци Горске службе спасавања пронашли тело старије жене која је јуче нестала у преподневним часовима.
Како су потврдили из ГСС-а Србије, тело нестале Нишлијке пронашли су и извукли припадници станице Ниш, а лекари Хитне помоћи могли су само да констатују смрт.
– Нажалост, живот некада донесе и акције спасавања са трагичним крајем. Још једном апелујемо на све грађане да не прилазе набујалим рекама и да воде рачуна о терену којим се крећу – поручили су из Горске службе спасавања Србије.
Узроци несреће за сада нису познати, а више информација очекује се након истраге.