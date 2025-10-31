clear sky
15°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЖАС У ПАДИНСКОЈ СКЕЛИ! Мушкарац у критичном стању након неуспелог скока падобраном, ХИТНО превезен у болницу

31.10.2025. 21:17 21:22
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Дневник
Коментари (0)
hitna pomoc Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Како сазнаје Телеграф.рс, данас у послеподневним часовима мушкарац М.Т. (51) задобио је тешке телесне повреде на спортском аеродрому Лисичхи Јарак у Падинској скели, након што је лоше доскочио приликом скока падобраном.

Мушкарац је потом са спортског аеродрома хитно превезен у болницу и сада се налази у тешком и критичном стању.

О овом немилом догађају одмах су обавештени полиција и Тужилаштво.

Увиђај је у току.

падинска скела падобранац тешке телесне повреде болница
Извор:
Телеграф/ Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај