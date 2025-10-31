УЖАС У ПАДИНСКОЈ СКЕЛИ! Мушкарац у критичном стању након неуспелог скока падобраном, ХИТНО превезен у болницу
31.10.2025. 21:17 21:22
Како сазнаје Телеграф.рс, данас у послеподневним часовима мушкарац М.Т. (51) задобио је тешке телесне повреде на спортском аеродрому Лисичхи Јарак у Падинској скели, након што је лоше доскочио приликом скока падобраном.
Мушкарац је потом са спортског аеродрома хитно превезен у болницу и сада се налази у тешком и критичном стању.
О овом немилом догађају одмах су обавештени полиција и Тужилаштво.
Увиђај је у току.