clear sky
14°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДМАХ ПОЗВАНА ХИТНА ПОМОЋ Пролазници на Калемегдану пронашли две девојке ЛЕЖАЛЕ У ТРАВИ У НЕСВЕСНОМ СТАЊУ

31.10.2025. 22:11 22:13
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Према најновијим сазнањима Телеграфа, две девојке пронађене су вечерас око 22 сата у несвесном стању како леже у трави на Калемегдану у Београду.

Како даље сазнајемо, пролазници који су их угледали одмах су о овом случају обавестили полицију и Хитну помоћ.

Након пружене помоћи на лицу места девојке су, како се даље сазнаје, успеле да уђу у возило Хитне помоћи.

И даље није познато шта се тачно догодило.

(Telegraf.rs)

 

девојке без свести калемегдан
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај