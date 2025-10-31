ОДМАХ ПОЗВАНА ХИТНА ПОМОЋ Пролазници на Калемегдану пронашли две девојке ЛЕЖАЛЕ У ТРАВИ У НЕСВЕСНОМ СТАЊУ
31.10.2025. 22:11 22:13
Према најновијим сазнањима Телеграфа, две девојке пронађене су вечерас око 22 сата у несвесном стању како леже у трави на Калемегдану у Београду.
Како даље сазнајемо, пролазници који су их угледали одмах су о овом случају обавестили полицију и Хитну помоћ.
Након пружене помоћи на лицу места девојке су, како се даље сазнаје, успеле да уђу у возило Хитне помоћи.
И даље није познато шта се тачно догодило.
(Telegraf.rs)