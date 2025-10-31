ШТРАЈКУЈЕ ГЛАЂУ ИСПРЕД СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ Посланик СНС-а Угљеша Мрдић тражи да тужилаштво ради свој посао ЗАХТЕВА ХАПШЕЊЕ БИВШИХ ФУНКЦИОНЕРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ
Председник скупштинског Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и посланик Српске напредне странке (СНС) Угљеша Мрдић ступио је од вечерас у штрајк глађу испред Народне скупштине, све док, како каже, не буду испуњени његови захтеви према тужилаштву.
Он је медијима испред Скупштине Србије рекао да је његов главни захтев да надлежно тужилаштво ухапси бившег председника Скупштине акционара Инфраструктуре Железнице Србије Небојшу Бојовића и бившег извршног директора те компаније Милутина Милошевића, против којих је недавно доставио доказе Јавном тужилаштву за организовани криминал (ЈТОК), у вези са падом надстрешнице у Новом Саду
"Док Бојовић и Милошевић не буду ухапшени и изведени пред лице правде и сви одговорни њихови саучесници, што је довело до страшне трагедије у Новом Саду, ја ћу штрајковати глађу испред Дома Народне Скупштине", казао је Мрдић.
Додао је да су се њему у штрајку глађу већ прикључила двојица ратних ветерана, као и да очекује да ће им се у току ноћи прикључити још ветерана.
"Јуче сам предао све доказе Тужилаштву за организовани криминал, који директно оптужују и Небојшу Бојовића и Милутина Милошевића, који су директно одговорни за страшну трагедију која је довела до смрти 16 људи. Сутра је годишњица. Добро сам размислио и сматрам да је моја велика одговорност и као председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и као подносилац кривичне пријаве и као човек који је дао све доказе против одговорних за страшну трагедију, да тражимо од тужилаштва да ради свој посао. Сведоци смо да ни Државно тужилаштво које предводи Загорка Доловац, ни Тужилаштво за организовани криминал на челу с Младеном Ненадићем, не ради добро свој посао", казао је Мрдић.
Он је оценио да тужилаштво "није никако реаговало" ни по питању, како је казао, "покушаја убиства" Милана Богдановића, који је недавно рањен у кампу испред Народне скупштине.
"Видели сте како се државно тужилаштво понаша везано за данашње хапшење Мише Бачулова. Они штите одговорне, они штите хулигане, штите блокадере, штите терористе. Ко штити? Штите челници Тужилаштва за организовани криминал и Државног тужилаштва. Зато сам одлучио да од вечерас кренем у штрајк глађу до испуњења мојих захтева", рекао је Мрдић.
Према његовим речима, правда може да буде задовољена само кад буду похапшени и процесуирани сви они који су одговорни за пад настрешице у Новом Саду.
"А због тог пада настрешице у Новом Саду, што је довело до страшне трагедије, они годину дана оптужују власт. Власт у Србији нема никакве везе са тим. И сада вам је свима јасно да је ово део једногодишњег рата против државе Србије, са циљем да се сруши Србија, са циљем да се у једном тренутку сруши са власти легално изабрани председник Србије Александар Вучић, а имали сте прилике да видите и одређене доказе и информације да су они припремали у једном тренутку и хапшење председника Србије", казао је Мрдић.
Додао је да се нада да ће тужилаштво да одради свој посао и да ће правда бити задовољена, јер, како каже, народ Србије заслужује истину и о паду надстрешнице и о "повезаности блокадера и тужиоца".
Мрдић захтева и да надлежно тужилаштво ради свој посао и у случају рањавања Милана Богдановића и у случају хапшења Мише Бачулова.
Један од ветерана који су се приључили шрајку глађу, Мишо Репија, навео је да се одлучио на то јер жели да подржи државност Републике Србије, државотворну политику и Мрдића у, како каже, "његовој часној намери да се правда истера на чистац".