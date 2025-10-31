КОЛЕВКА ДЕМОКРАТИЈЕ Више државних службеника у САД добило отказ због критика на рачун Чарлија Кирка
Више државних службеника, који су у Сједињеним Америчким Државама отпуштени због својих критичких објава на друштвеним мрежама о убијеном америчком патриоти Чарлију Кирку, поднели су жалбе суду.
Преко десетак службеника, од наставника средње школе у Тенесију до супервизора градње на Универзитету Оберн, жалили су се суду због отказа, наводећи да је тиме прекршен Први амандман Устава, преноси портал The Hill.
Њихове жалбе покренуле су питања око границе између службеног и приватног говора, као и у вези са способносшћу државе да надзире своје службенике док су у слободно време на друштвеним мрежама.
Након убиства Кирка на скупу на Универзитету Јута Вели, истакнути инфлуенсери и републиканци вршили су притисак на послодавце да дају отказ запосленима који су на убиство реаговали критикама на рачун конзервативног активисте.
Један од отпуштених је и Кевин Кортрајт, запослен на Универзитету Оберн, који је негативне коментаре о Кирку изнео на Фејсбуку.
''Један фашиста мање: нацистичко смеће'', написао је он у ноћи убиства, да би касније уклонио коментаре на позив званичника универзитета, али га је та институција касније отпустила.
Кортрајтови адвокати изнели су у жалби због отказа да је њихов клијент био киван на Кирка због његовог залагања за поседовање оружја пошто је лично доживео самоубиство једног студента.
Сенатор Томи Тјубервил похвалио је универзитет због тога што је отпустио “болеснике који се ругају” убиству Кирка.
Универзитет Оберн тужила је и Кендис Хејл која је предавала у тој установи, а назвала је Кирка расистом, фашистом и мизогином особом.
Већина жалби је у почетној фази решавања пред судом, али једна је већ решена, наводи портал.
Универзитет Јужне Дакоте одустао је од отпуштања професора уметности Мајкла Хука којег је судија, након што је добио отказ због увредљивог поста о Кирку, привремено вратио на посао.
За разлику од некиг других случајева, Хук је уклонио свој пост после пар сати и извинио се.