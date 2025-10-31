clear sky
16°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СКАНДАЛOЗНА СЕЧА ФУДБАЛСКИХ СУДИЈА Суспендовано чак 149 арбитара правде због истраге о клађењу

31.10.2025. 19:21 19:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

ИСТАНБУЛ: Професионални дисциплински одбор за фудбал (ПФДК) Турског фудбалског савеза (ТФФ) суспендовао је 149 судија на осам до 12 месеци у оквиру истраге о клађењу.

У заједничком саопштењу ПФДКН и ТФФ се истиче да је ово само почетак акције и да ће се наставити са истрагом о евентуалном учешћу фудбалских арбитара у клађењу на утакмице на којима су делили правду.

Пре неколико дана објављено је да су резултати петогодишње истраге показали су да 371 од 571 судије у Турској имају кладионичарске налоге, а да се њих 152 се активно клади. 

Из ТФФ су тада саопштили да ће почети истрагу, а данас су стигле суспензије за прву групу судија.

Наставак истраге ће показати колико је још судија умешано у аферу, али су из ТФФ поручили да ће бити кажњени сви који су кршили правила.

фудбалске судије клађење
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај