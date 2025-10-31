СКАНДАЛOЗНА СЕЧА ФУДБАЛСКИХ СУДИЈА Суспендовано чак 149 арбитара правде због истраге о клађењу
ИСТАНБУЛ: Професионални дисциплински одбор за фудбал (ПФДК) Турског фудбалског савеза (ТФФ) суспендовао је 149 судија на осам до 12 месеци у оквиру истраге о клађењу.
У заједничком саопштењу ПФДКН и ТФФ се истиче да је ово само почетак акције и да ће се наставити са истрагом о евентуалном учешћу фудбалских арбитара у клађењу на утакмице на којима су делили правду.
Пре неколико дана објављено је да су резултати петогодишње истраге показали су да 371 од 571 судије у Турској имају кладионичарске налоге, а да се њих 152 се активно клади.
Из ТФФ су тада саопштили да ће почети истрагу, а данас су стигле суспензије за прву групу судија.
Наставак истраге ће показати колико је још судија умешано у аферу, али су из ТФФ поручили да ће бити кажњени сви који су кршили правила.