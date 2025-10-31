ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА СПУСТИЛА ЗАСТАВЕ НА ПОЛА КОПЉА поводом Дана жалости у Републици Србији (ФОТО)
31.10.2025. 22:13 22:16
Коментари (0)
Поводом Дана жалости, Покрајинска влада је спустила заставе на пола копља.
Подсећамо, одлуком Владе Републике Србије, 1. новембар 2025. године, проглашен је за Дан жалости поводом годишњице смрти и страдања грађана због урушавања конструкције Железничке станице у Новом Саду.
Како је саопштено из Владе, Дан жалости отпочиње у поноћ дана који је одређен за дан жалости, а завршава се у 24 сата дана који је одређен за последњи дан дана жалости.