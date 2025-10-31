clear sky
13°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА СПУСТИЛА ЗАСТАВЕ НА ПОЛА КОПЉА поводом Дана жалости у Републици Србији (ФОТО)

31.10.2025. 22:13 22:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
снс
Фото: Printscreen/Instagram/pokrajinska_vlada

Поводом Дана жалости, Покрајинска влада је спустила заставе на пола копља.

Подсећамо, одлуком Владе Републике Србије, 1. новембар 2025. године, проглашен је за Дан жалости поводом годишњице смрти и страдања грађана због урушавања конструкције Железничке станице у Новом Саду.

Како је саопштено из Владе, Дан жалости отпочиње у поноћ дана који је одређен за дан жалости, а завршава се у 24 сата дана који је одређен за последњи дан дана жалости.
 

дан жалости покрајинска влада заставе
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВЛАДА СРБИЈЕ ОДЛУЧИЛА 1. новембар проглашен за Дан жалости поводом годишњице СТРАДАЊА ГРАЂАНА У ПАДУ НАДСТРЕШНИЦЕ на Железничкој станици у Новом Саду
трагедија

ВЛАДА СРБИЈЕ ОДЛУЧИЛА 1. новембар проглашен за Дан жалости поводом годишњице СТРАДАЊА ГРАЂАНА У ПАДУ НАДСТРЕШНИЦЕ на Железничкој станици у Новом Саду

31.10.2025. 19:04 21:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај