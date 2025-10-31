clear sky
ВЛАДА СРБИЈЕ ОДЛУЧИЛА 1. новембар проглашен за Дан жалости поводом годишњице СТРАДАЊА ГРАЂАНА У ПАДУ НАДСТРЕШНИЦЕ на Железничкој станици у Новом Саду

31.10.2025. 19:04
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
трагедија
Фото: Дневник/Ф. Бакић

Влада Србије донела је Одлуку којом се сутрашњи дан 1. новембар, проглашава Даном жалости поводом годишњице смрти и страдања грађана због урушавања конструкције Железничке станице у Новом Саду.

"Законом о обележавању дана жалости на територији Републике Србије уређују се услови и начин обележавања дана жалости на територији Републике Србије, обавезе државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних установа и јавних предузећа које они оснивају, организација којима је законом поверено вршење послова државне управе као управних овлашћења, обавезе других правних и физичких лица, као и санкције за непоштовање утврђених обавеза у погледу обележавања дана жалости", наводи се у Одлуци Владе.

Како је саопштено из Владе, Дан жалости отпочиње у поноћ дана који је одређен за дан жалости, а завршава се у 24 сата дана који је одређен за последњи дан дана жалости.

 

