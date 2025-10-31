clear sky
СКАНДАЛ У БУДВИ! ТРЕНЕР ИЗ ПЉЕВАЉА осумњичен да је НАПАСТВОВАО ДЕВОЈЧИЦУ Искористио тренерску позицију и поверење породице

31.10.2025. 21:05 21:09
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц/Вијести
Коментари (0)
Фото: freeimages

Дело је извршио док је са малолетном чланицом клуба бораво у соби. Сумња се да је пре две године узнемиравао другу девојчицу.

Педесетогодишњи Пљевљак М.Г. ухапшен је јуче у Будви због сумње да је сексуално узнемиравао четрнаестогодишњу девојчицу.

Према поузданим информацијама "Вијести", М.Г. је тренер четрнаестогодишњакиње коју је наводно напаствовао након што му је, како тврде надлежни, девојчица поверена на бригу током такмичења.

Полиција сумња да је М.Г. и пре две године у Тивту сексуално узнемиравао другу девојчицу чији је тренер.

Сумњиче га да је то дело извршио док је са малолетном чланицом клуба боравио у соби, користећи положај подређености и зависности над именованом која му је током пута као тренеру била поверена на бригу.

(Вијести)

 

