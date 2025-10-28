“Сине мој, мајка те моли да се јавиш” МИЛАН ИЗ БОГАТИЋА НЕСТАО ПРЕ 7 ДАНА Отишао на посао и од тада му се ГУБИ СВАКИ ТРАГ Очајна жена у сузама: Дани и ноћи су дуги као година
Славица Перовић из Богатића већ седам дана проживљава најтеже тренутке свог живота – њен 37-годишњи син Милан није се вратио кући са посла, а од тада му се губи сваки траг.
Сине мој, мајка те моли да се јавиш, само да знам да си жив. Дани и ноћи су дуги као година од када те нема, – кроз сузе прича Славица, не испуштајући телефон из руку.
Свака порука, сваки позив – за Славицу је трачак наде да је њен син жив и здрав. Последњи пут, Милан је виђен у Мачванској Митровици, недалеко од аутобуске станице, према речима комшинице. Од тада – тишина.
Више никакву информацију нисам добила, каже Славица, која дане проводи умотана у Миланову дуксерицу, дрхтећи од хладноће и неизвесности.
Породица апелује на све који имају било какву информацију да се јаве најближој полицијској станици или контактирају породицу директно. Свака информација може бити кључна, пише Пинк.