НАЈНИЖИ ОД ПОЧЕТКА МАНДАТА Трампов рејтинг пао последњих дана, све је више КРИТИКЕ ПОЛИТИКЕ ТРОШКОВА ЖИВОТА
Рејтинг председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа пао је последњих дана, достигавши најнижи ниво током његовог другог мандата, јер све више Американаца критикује његову политику у вези са трошковима живота, показује ново истраживање агенције Ројтерс и агенције за истраживање јавног мњења Ипсос.
Тродневна анкета, која је завршена у недељу, показала је да 40 одсто Американаца одобрава рад републиканског лидера, у поређењу са 42 одсто у анкети Ројтерса и Ипсоса спроведеној од 15. до 20. октобра.
Трампова популарност у свакој од анкета Ројтерса и Ипсоса од средине маја била је у границама једног до два процентна поена у односу на тренутни ниво.
Удео људи који не одобравају његов рад порастао је са 52 одсто у анкети спроведеној од 16. до 18. маја на 57 одсто у најновијем истраживању.
Трамп је прошлогодишње изборе добио на обећањима да ће се изборити са наглим растом инфлације који је наштетио његовом претходнику, демократи Џозефу Бајдену, међутим, Американци му дају изузетно ниске оцене за управљање трошковима који оптерећују америчке домаћинства, при чему 63 одсто становништва не одобрава његову политику у вези са трошковима живота.
Што се тиче блокаде рада владе, око 29 одсто испитаника навело је да их обустава рада владе или није забринула или су били задовољни њом, док је 20 процената навело да су бесни, а око 50 одсто да су фрустрирани.
Анкета, која је спроведена путем интернета, обухватила је 1.018 одраслих Американаца широм земље, а њени резултати о ставовима Американаца имају маргину грешке од три процентна поена.
За ставове републиканаца и демократа, маргина грешке износила је шест процентних поена.