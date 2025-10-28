"Радионице у Јасеновцу биле на добром гласу" ТУЖАН ДАН ЗА ХРВАТСКИ САБОР Пљуштале „историјске" чињенице: Ђаци су се добровољно јављали за праксу
Тужан дан за хрватски Сабор – тако посланици Социјалдемократске партије оцењују округли сто о Јасеновцу који је одржан у згради парламента.
"Радионице у Јасеновцу су биле на тако добром гласу", "ђаци су се добровољно јављали за праксу", речено је на скупу који је организовао десничарски посланички клуб ДОМиНО и Хрватски суверенисти. Део јавности оцењује га као покушај историјског ревизионизма и умањења жртава усташког режима НДХ.
Хрватски новинар и публициста Игор Вукић познат је по негирању геноцида над Србима у НДХ.
Није историчар, али се позива на "историјске чињенице" које, према његовим речима, доказују да су хрватски војници спасили козарачку децу, да у логорима није било чак ни пребијања и да је њихова функција била изоловање дела грађана.
У логорима су заточеници били на принудном раду. Дакле, то су били радни логори, али тамо није било, понављам није било, масовних серијских убистава, каже политиколог и аутор Игор Вукић.
Од других учесника чуло се да су мајсторске радионице у Јасеновцу биле "на тако добром гласу, да су се ђаци из других делова тадашње НДХ добровољно јављали за праксу". Тезе које научници сврставају у псеудоисторију, изнете су на округлом столу у Сабору Хрватске. Прилику за то пружио им је посланички клуб Дом и национално окупљање и Хрватски суверенисти.
Игор Петернел, председник Клуба заступника ДОМИНО и Хрватски суверенисти, истиче да је историјски ревизионизам легитиман.
Па, историју су писали неки људи, наука је увек ту да пропитује, у хемији, у историји, свугде се може пропитивати, наводи Петернел.
Заступник Срба у Хрватској Милорад Пуповац упозорава да је умањивање и негирање злочина усташког режима НДХ први пут у Сабору почело 1992. године, оснивањем Комисије за утврђивање ратних и поратних жртава Другог светског рата која је констатовала да је у Јасеновцу убијено око 2.200 људи.
Корак даље ишли су учесници данашњег скупа.
Бура пре округлог стола
Округли сто на тему Јасеновца подигао је буру у хрватској јавности неколико дана пре одржавања, а напори појединих странака да се забрани нису успели.
Уочи скупа, посланици Социјалдемократске партије Хрватске, међу којима и Кристина Икић Баничек, делили су учесницима фотографије жртава Јасеновца, а изасланство те странке одало је почаст страдалима у пратњи преживеле логорашице Невенке Кончар.
Неки од њих кажу да је у Јасеновцу страдало 700-1.500 људи. Ако то није умањивање и негационизам, онда не знамо шта је, сматра Пуповац.
Како је могуће да за негирање Холокауста у осталим земљама ЕУ завршите у затвору, а у Хрватској добијете дворану у Сабору, пита се Икић Баничек.
Председник Хрватског сабора Гордан Јандроковић тврди да је организатор јасно лоциран.
Тиме је јасно лоцирана и одговорност кроз то. Тако да вас молим да не мешамо Сабор са активношћу једног саборског клуба, објашњава Јандроковић.
Антифашистичка лига Хрватске осуђује Сабор, јер у просторијама организује скуп који би, наводе, по научним критеријумима био једнак расправи о равној Земљи. Центар за суочавање с прошлошћу Документа протестује због тога што, како кажу, Сабор отвара врата ревизионистима, пише РТС.