ВЕЛИКА ПОЛЕМИКА О ЈАСЕНОВЦУ Хрватски Сабор дозволио скуп који НЕГИРА ЗЛОЧИНЕ У ЈАСЕНОВЦУ, опозиција У ШОКУ
ЗАГРЕБ: У хрватском сабору данас се одржава округли сто о усташком логору Јасенова на иницијативу посланичких клубова Суверениста и странке ДОМиНО, иако је најутицајнија опозициона СДП тражила забрану овог, како су тада навели, ревизионистичког скупа.
Тема округлог стола је "Научни приступ истраживању жртава Јасеновца“. ДОМиНО је нова парламентарна странка која је настала расцепом Домовинског покрета, након што је на унутарстраначким изборима за шефа странке поново изабран Иван Пенава.
Његов тадашњи противкандидат Марио Радић формирао је ДОМиНО, чија политика се нимало не разликује од политике радикално десног Домовинског покрета, посебно када су у питању Срби. Посланик те странке у парламенту је и Стево Бартулица.
За посланицу Kристину Икић Баничек (СДП) данас је тужан дан за Хрватски сабор јер ће послужити као кулиса, како је рекла, одвратном ревизионистичком скупу о логору у Јасеновцу у организацији странака ДОМиНО и Хрватских суверениста.
"Данас сведочимо тужном дану за Хрватски сабор који је данас искоришћен да послужи као кулиса једном одвратном ревизионистичком скупу људи који немају ни части ни образа када су одлучили наш заједнички дом, нашу катедралу хрватске државности, злоупотребити за своју прљаву работу", казала је Икић Баничек у слободном говору.
"Имамо групу људи који у недостатку икакве веродостојности и икаквог кредибилитета покушавају у нашем парламенту направити превару хрватских грађана и злоупорабом Хрватског сабора створити лажни утисак да иза лажи које су конструисали стоји ауторитет и кредибилитет Хрватског сабора", навела је она.
Указала је да посланици који организују овај округли сто желе да замуте и замагле историјску истину "приглупим лажима које не верујем да икоме могу продати". "Није вероватно да ће икога уверити да усташки логор смрти у којем су убијани Срби, Јевреји, Роми и сви остали непријатељи злочиначко-усташког режима није постојао, јер је та лаж толико глупа да се сама по себи дисквалификује", рекла је Икић Баничек.
Додала је да постоје две могућности зашто то раде. "Једна је да је у питању осећај срама јер су злочин починили њихови преци па их покушавају опрати од стравичности злочина које су починили, а још злокобнија, друга опција, је да покушавају негирати и избрисати из колективног памћења људи злочин јер га намеравају поновити.
Ваљда мисле да ће људи, ако забораве на злодела усташких крвника, бити поводљивији за неку нову иначицу идеологије која ће изродити неке нове расне законе и којој је циљ етнички очистити хрватски национални простор неким новим геноцидом", навела је Икић Баничек.
Посланица Селак Распудић из Kлуба независних посланика упитала је како је могуће да за негирање холокауста у осталим земљама ЕУ завршите у затвору, а у Хрватској добијете дворану у Хрватском сабору. Додала је да се наведеном није није бавила, али да позива да се "стане на лопту".
"Постоје аргументи и начин на који се могу критиковати одређене иницијативе, ако улазимо у породице, напоменемо да су можда наши преци злочинци или су они будући злочинци, мислим да прелазимо једну границу", казала је.
Да је реч о ревизионистичком скупу сматрају и у странци Можемо!
"Дозволом овог ревизионистичког скупа, ХДЗ-ова већина ставила је целу институцију парламента у положај који је иначе описан као облик кривичногг дела,.
"Јавно подстицање на насиље и мржњу је, између осталог, и умањивање жртава геноцида. Они управо то раде, и то у највишој институцији у Хрватској", рекла је посланица Сандра Бенчић на конференцији за новинаре.
Бенчић је споменула и бившег председника ХДЗ-а Иву Санадера, казавши да је одмах након постављања плоче Јури Францетићу сазвао ванредну седницу Владе и наредио да се та плоча уклони.
"Политички анемичан кукавица Андреј Пленковић дословно ничице пада пред оваквим ревизионистима. Kако је кукавица у спољној политици, тако је кукавица и у унутрашњој политици", навела је Бенчић, преноси Хина.