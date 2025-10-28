ГРУЗИЈСКИ САН Владајућа странка тражи од суда да забрани три највећа опозициона блока
ТБИЛИСИ: Председник грузијског парламента Шалва Папуашвили изјавио је да је владајућа странка затражила од Уставног суда да забрани три највеће опозиционе странке у земљи, објавили су данас локални медији.
Према речима Папуашвилија, уставна тужба коју је припремила владајућа странка захтева да се три главне опозиционе странке, Национални покрет, Коалиција за промене и Јака Грузија - Лело, прогласе неуставним и забране, преноси агенција Интерпрес.
Поред тога, странка Грузијски сан тражи да се забране и друге политичке странке уско повезане са главним опозиционим странкама иако су формално регистроване као независне, самосталне странке.
Међутим, Грузијски сан је саопштио да те мање опозиционе странке, због своје лоше организационе структуре немају значајан утицај ни реалне изгледе за прелазак цензуса на изборима, нема потребе да се у овој фази забрањују.