САРКОЗИ ДОБИО ПОСЕБАН ТРЕТМАН У ЗАТВОРУ Ево шта је другачије у односу на остале затворенике
ПАРИЗ: Бивши француски председник Николас Саркози, који се налази на издржавању петогодишње казне у париском затвору Санте, једини је затвореник коме су дозвољене четири породичне посете недељно, иако су по закону дозвољене три посете.
Kако преноси БФМ тв позивајући се на затворске изворе, Саркози има посебан аранжман због свог статуса бившег председника.
Према закону, оптужени, односно затвореник који није правоснажно осуђен, као што је случај са Саркозијем, има право на три посете недељно, а како се наводи, прошле недеље га је супруга Kарла Бруни посетила неколико пута, а сваки пут ју је из главног дворишта до собе за посете отпратио члан управе затвора.
Наводи се и да га двојица адвоката посећују сваки дан, без временских ограничења.
РТЛ преноси да је због личне безбедности Саркози смештен у самицу и нема контакт са другим затвореницима, као и да једе што и остали затвореници.
Саркози је осуђен 25. септембра на пет година затвора за омогућавање својим сарадницима да траже од тадашњег председника Либије Муамера Гадафија да финансира његову предсједничку кампању 2007. године.
Саркози је уложио жалбу на пресуду.