Дечак нападнут јер се дружи с девојчицама УДАРИЛИ МУ ГЛАВОМ О УМИВАОНИК ПА О ЗИД, ДОК СУ СЕ ОСТАЛИ ВРШЊАЦИ СМЕЈАЛИ „Оне су наше власништво”, тврде
Ученик једне основне школе у Загребу претрпео је језиво насиље од својих вршњака, а детаље ужаса испричала је мајка за медије.
Како тврди мајка, дете су чекали испред тоалета, а потом су се над њеним сином језиво иживљавали.
„Причекали су га испред WC-а па ушли за њим. Била су их двојица. Ударили су му главом о умиваоник па о зид. Након тога на једно ухо сатима није чуо, а остатак дана провео је у хитној помоћи”, прича мајка за Јутарњи.
Све се одиграло јуче током наставе.
Повређен је дечак који је виши разред основне школе, а мајка наводи да се углавном дружи с девојчицама, па га део ученика задиркује да је хомосексуалац. Због увреда које му од лани упућују неки од ученика завршили су код школског педагога, али су јуче ружне речи прерасле у физичко насиље.
„Повод нападу био је тај што је мој син загрлио једну од девојчица у разреду. То је, како се стално друже, међу њима нормално и пријатељски. Али је друга ученица тај загрљај снимила и послала видео дечку из другог разреда којему је то засметало”, тврди мајка за Јутарњи.
Двојица вршњака из другог разреда су, како тврди, њеног сина пресрела на великом одмору. Мајка каже како му је један од њих опалио шамар и упозорио га да се клони тих девојчица.
„Шта се дружиш с тим цурама, оне су наше власништво. Ето, ту су му реченицу изговорили”, тврди мајка и додаје да шамар очигледно није био довољан јер су га на идућем одмору заскочили у тоалету.
„Након што су га изударали шакама по глави и телу, па чак и лупали му главом о зид и лавабо, мој је син остао избезумљен, а друга су деца стајала испред WC-а и свему се смејала. Напад су професорима пријавиле цурице које се с њим друже”, казала је потресена мајка и открила да њен син неколико сати након напада није чуо на једно ухо и јако га је болела глава.
Дошла је у школу одмах након ужаса, а након тога су отишли у хитну помоћ. Тамо су провели цело вече, а срећом по њих, није било повреда па су дечака иза 22 сата пустили кући.
„Физички је он данас океј, но психички није. Већ неко време га задиркују, а сада је дошло и до овога. До краја недеље сигурно неће на наставу”, каже мајка.
Директорка потврдила напад
Директорка школе је за Јутарњи лист потврдила да је дошло до напада, као и да ће двојица ученика сносити одређене санкције.
„Све ће се обавити према процедури школе када је у питању вршњачко насиље. Више информација вам тренутно не могу дати”, рекла је директорка за Јутарњи и тражила да се пошаље званични упит.
Упит су новинари проследили и полицији која, према речима мајка нападнутог дечака, још није узела изјаве од ње и њеног сина.