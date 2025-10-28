clear sky
15°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Дечак нападнут јер се дружи с девојчицама УДАРИЛИ МУ ГЛАВОМ О УМИВАОНИК ПА О ЗИД, ДОК СУ СЕ ОСТАЛИ ВРШЊАЦИ СМЕЈАЛИ „Оне су наше власништво”, тврде

28.10.2025. 12:24 12:32
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
napad
Фото: Pexels

Ученик једне основне школе у Загребу претрпео је језиво насиље од својих вршњака, а детаље ужаса испричала је мајка за медије.

Како тврди мајка, дете су чекали испред тоалета, а потом су се над њеним сином језиво иживљавали.

„Причекали су га испред WC-а па ушли за њим. Била су их двојица. Ударили су му главом о умиваоник па о зид. Након тога на једно ухо сатима није чуо, а остатак дана провео је у хитној помоћи”, прича мајка за Јутарњи.

Све се одиграло јуче током наставе.

Повређен је дечак који је виши разред основне школе, а мајка наводи да се углавном дружи с девојчицама, па га део ученика задиркује да је хомосексуалац. Због увреда које му од лани упућују неки од ученика завршили су код школског педагога, али су јуче ружне речи прерасле у физичко насиље.

„Повод нападу био је тај што је мој син загрлио једну од девојчица у разреду. То је, како се стално друже, међу њима нормално и пријатељски. Али је друга ученица тај загрљај снимила и послала видео дечку из другог разреда којему је то засметало”, тврди мајка за Јутарњи.

nasilje
Фото: Pexels

Двојица вршњака из другог разреда су, како тврди, њеног сина пресрела на великом одмору. Мајка каже како му је један од њих опалио шамар и упозорио га да се клони тих девојчица.

„Шта се дружиш с тим цурама, оне су наше власништво. Ето, ту су му реченицу изговорили”, тврди мајка и додаје да шамар очигледно није био довољан јер су га на идућем одмору заскочили у тоалету.

„Након што су га изударали шакама по глави и телу, па чак и лупали му главом о зид и лавабо, мој је син остао избезумљен, а друга су деца стајала испред WC-а и свему се смејала. Напад су професорима пријавиле цурице које се с њим друже”, казала је потресена мајка и открила да њен син неколико сати након напада није чуо на једно ухо и јако га је болела глава.

deca
Фото: Pexels

Дошла је у школу одмах након ужаса, а након тога су отишли у хитну помоћ. Тамо су провели цело вече, а срећом по њих, није било повреда па су дечака иза 22 сата пустили кући.

„Физички је он данас океј, но психички није. Већ неко време га задиркују, а сада је дошло и до овога. До краја недеље сигурно неће на наставу”, каже мајка.

Директорка потврдила напад

Директорка школе је за Јутарњи лист потврдила да је дошло до напада, као и да ће двојица ученика сносити одређене санкције.

„Све ће се обавити према процедури школе када је у питању вршњачко насиље. Више информација вам тренутно не могу дати”, рекла је директорка за Јутарњи и тражила да се пошаље званични упит.

Упит су новинари проследили и полицији која, према речима мајка нападнутог дечака, још није узела изјаве од ње и њеног сина.

вршњачко насиље загреб Тоалет
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОГЛАСИЛО СЕ ТУЖИЛАШТВО ПОВОДОМ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА У ЗАЈЕЧАРУ Девојчице које су шутирале и скакале по глави другој девојчици идентификоване
Najnovija policija

ОГЛАСИЛО СЕ ТУЖИЛАШТВО ПОВОДОМ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА У ЗАЈЕЧАРУ Девојчице које су шутирале и скакале по глави другој девојчици идентификоване

25.09.2025. 13:29 13:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДЕЧАК (14) ИЗВРШИО САМОУБИСТВО ЗБОГ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА Није могао да издржи увреде и понижења па изабрао смрт

САЧУВАЈТЕ МИ МЕСТО У ПРВОМ РЕДУ

дечак

ДЕЧАК (14) ИЗВРШИО САМОУБИСТВО ЗБОГ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА Није могао да издржи увреде и понижења па изабрао смрт

16.09.2025. 09:04 11:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВЕЗАЛИ ГА ЗА СТОЛИЦУ, ТУКЛИ И ПРЕТИЛИ НОЖЕМ Дечак из Врања прошао је пакао вршњачког насиља, реаговали полиција и тужилаштво

ВЕЗАЛИ ГА ЗА СТОЛИЦУ, ТУКЛИ И ПРЕТИЛИ НОЖЕМ Дечак из Врања прошао је пакао вршњачког насиља, реаговали полиција и тужилаштво

01.02.2025. 09:16 09:26
Волим
0
Коментар
0
Сачувај