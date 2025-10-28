clear sky
(ВИДЕО) ПОЖАР У ХЛАДЊАЧИ КОД КАЋА На терену 4 ватрогасна возила

28.10.2025. 15:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Youtube Prinscreen/ Euronews Serbia/ Pixabay

Мањи пожар избио је данас у хладњачи на Зрењанинском путу, пре скретања за Каћ.

Према првим информацијама са лица места, ватра је захватила мањи део објекта, а интервенција је у току.

На терену се налазе три возила Ватрогасно-спасилачког батаљона Нови Сад, као и једно возило Добровољног ватрогасног друштва Будисава, који заједно раде на локализацији пожара.

За сада нема информација о повређенима, а више детаља биће познато након увиђаја и званичних саопштења надлежних служби.

пожар каћ хладњача
