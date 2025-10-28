clear sky
(ВИДЕО) ПОЖАР У ВРТИЋУ НА ЗВЕЗДАРИ Дим куља из зграде, малишани одмах ЕВАКУИСАНИ

28.10.2025. 10:15 10:19
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
нај
Фото: Дневник

Јутрос је из вртића "Мали Чуперак" на Звездари почео да избија густ дим, потврђено је незванично за "Блиц".

Захваљујући брзој реакцији запослених и ватрогасаца, сви малишани и особље благовремено су, како пише Блиц, евакуисани из објекта.

На терен су, како сазнаје Блиц, одмах упућене ватрогасне екипе које су, ефикасном интервенцијом, успеле да локализују пожар.

Ватрогасци се и даље налазе на лицу места и врше детаљну проверу целог објекта како би утврдили тачан узрок инцидента.

Према првим информацијама, у пожару нема повређених лица.

Блиц.рс

вртић Београд
Вести Хроника
