(ВИДЕО) ПОЖАР У ВРТИЋУ НА ЗВЕЗДАРИ Дим куља из зграде, малишани одмах ЕВАКУИСАНИ
28.10.2025. 10:15 10:19
Јутрос је из вртића "Мали Чуперак" на Звездари почео да избија густ дим, потврђено је незванично за "Блиц".
Захваљујући брзој реакцији запослених и ватрогасаца, сви малишани и особље благовремено су, како пише Блиц, евакуисани из објекта.
На терен су, како сазнаје Блиц, одмах упућене ватрогасне екипе које су, ефикасном интервенцијом, успеле да локализују пожар.
Ватрогасци се и даље налазе на лицу места и врше детаљну проверу целог објекта како би утврдили тачан узрок инцидента.
Према првим информацијама, у пожару нема повређених лица.