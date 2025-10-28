clear sky
(ВИДЕО) ЖЕСТОК ЗЕМЉОТРЕС У ТУРСКОЈ, РУШИО СВЕ ПРЕД СОБОМ! Од јачине изазвао нових СТО, грађани кажу да су "У КОЛЕВЦИ КОЈА СЕ НЕПРЕСТАНО ЉУЉА"

28.10.2025. 09:55
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs



Нови земљотрес јачине 4,6 степени Рихтерове скале погодио је округ Синдирги у провинцији Баликесир у Турској, који је претходно потресао земљотрес јачине 6,1 степен Рихтерове скале.

Најновији земљотрес у тој турској провинцији, која је од синоћ до јутрос већ погођена са више од 100 накнадних потреса, изазвао је велику панику међу становницима, преноси Хаберлер и додаје да се грађани осећају "као да су у колевци која се непрестано љуља".

Више од 100 накнадних потреса догодило се након земљотреса јачине 6,1 степен Рихтерове скале који се осетио у многим градовима у региону Мраморног и Егејског мора, као што су Измир, Бурса, Истанбул, Текирдаг, Коџаели и Сакарија.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Министар унустрашњих послова Турске Али Јерликаја саопштио је да није било жртава у земљотресу, али да су повређене 22 особе, уништене три напуштене зграде и једна продавница, објавио је ТРТ Хаберлер.

Школе у Баликесиру су затворене из предострожности.



Извор:
Blic.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
