(ВИДЕО) ЖЕСТОК ЗЕМЉОТРЕС У ТУРСКОЈ, РУШИО СВЕ ПРЕД СОБОМ! Од јачине изазвао нових СТО, грађани кажу да су "У КОЛЕВЦИ КОЈА СЕ НЕПРЕСТАНО ЉУЉА"
Нови земљотрес јачине 4,6 степени Рихтерове скале погодио је округ Синдирги у провинцији Баликесир у Турској, који је претходно потресао земљотрес јачине 6,1 степен Рихтерове скале.
Најновији земљотрес у тој турској провинцији, која је од синоћ до јутрос већ погођена са више од 100 накнадних потреса, изазвао је велику панику међу становницима, преноси Хаберлер и додаје да се грађани осећају "као да су у колевци која се непрестано љуља".
Више од 100 накнадних потреса догодило се након земљотреса јачине 6,1 степен Рихтерове скале који се осетио у многим градовима у региону Мраморног и Егејског мора, као што су Измир, Бурса, Истанбул, Текирдаг, Коџаели и Сакарија.
Министар унустрашњих послова Турске Али Јерликаја саопштио је да није било жртава у земљотресу, али да су повређене 22 особе, уништене три напуштене зграде и једна продавница, објавио је ТРТ Хаберлер.
Школе у Баликесиру су затворене из предострожности.