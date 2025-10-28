clear sky
КАКО БИ МОГЛА ИЗГЛЕДАТИ СРБИЈА ЗА 20 ГОДИНА Пуста села, а Београд и Нови Сад меке, али за један нов народ

28.10.2025. 12:51
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
srbija
Фото: Pexels

Прилив нове радне снаге из азијских земаља, пре свега Пакистана и Бангладеша, више је него приметан претходних година, а овај тренд у будућности би могао да се настави, и то у размерама које сада не можемо да замислимо.

Пројекција будућности Србије за 20 година (око 2045. године) јесте комплексна, али се може заснивати на актуелним трендовима и дугорочним економским и демографским прогнозама, предвиђа АИ.

Смањење наше популације и старење је готово неизбежан тренд. Србија ће имати знатно мањи број становника, а просечна старост ће бити још виша. Према пројекцијама Републичког завода за статистику (РЗС), укупан број становника Србије (без Косова и Метохије) ће до 2052. године (отприлике 27 година) пасти на око 5,2 милиона (са око 6,6 милиона у 2024.), што је пад од око 1,5 милиона.

У 2045. години, број становника би се највероватније кретао између 5,5 и 6 милиона.

Велике разлике постојаће између региона. Већи градови (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац) вероватно ће наставити да привлаче становништво, док ће рурална подручја и мањи градови бити суочени са значајним опадањем броја становника и „празним селима”.

Очекује се наставак емиграције младих и образованих, али би у исто време Србија могла постати значајније одредиште за радну снагу из Азије, Блиског истока и других региона, што ће променити етничку и културну структуру.

Са старијим становништвом, систем здравствене заштите и социјалне неге биће под великим притиском, захтевајући значајне реформе и улагања.

Многи рутински послови, посебно у производњи и администрацији, биће аутоматизовани и дигитализовани, што ће захтевати преквалификацију радне снаге. Тражиће се кадрови у областима вештачке интелигенције, биотехнологије, напредне производње и инжењерства. Универзитети и образовни систем ће морати да се прилагоде тим захтевима.

Београд и Нови Сад би могли постати још атрактивнији центри за међународне компаније које запошљавају раднике на даљину.

Србија 2045. године ће вероватно бити економски развијенија, модернија и инфраструктурно повезанија држава, чврсто интегрисана у европске токове. Кључни проблем биће демографија и мањак радне снаге, што ће утицати на све сегменте друштва и привреде. Друштво ће бити старије и етнички разноврсније због прилива миграната.

„Један нови народ” биће скупина нових радних миграната која долази из азијских земаља (најчешће Кина, Непал, Индија, Бангладеш и Пакистан), Блиског истока и Турске, али и бившег СССР-а. Њихов масовни прилив би могао би бити потенцијално стотине хиљада до 2045. године, пројекција је АИ.

АИ Србија демографска слика
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Друштво
