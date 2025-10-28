clear sky
(ФОТО) УЖАСНИ ДЕТАЉИ ТЕШКЕ НЕСРЕЋЕ КОД КОЦЕЉЕВЕ Страдао дека, сумња се да је ОВО изазвало трагедију

28.10.2025. 16:01 16:20
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц.рс
Фото: Pixabay.com

Једна особа страдала је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос око 11 сати код Коцељеве, сазнаје "Блиц".

У саобраћајној несрећи учествовало је једно путничко возило и два камиона.

Према незваничним информацијама на лицу места погинуо је возач аутомобила.

 - Сумња се да је мушкарцу који је управљао аутомобилом позлило, и а је изгубио контролу над возилом. Његово возило прешло је у супротну траку и подлетело под камион. Страдали возач аутомобила је старији човек који има око 80 година. Када је аутомобил подлетео под камион, дошло је до мањег судара између два теретна возила - каже саговорник "Блица". <

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

Како "Блиц" незванично сазнаје, тело возача биће послато на обдукцију.

 

Блиц.рс

