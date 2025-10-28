(ФОТО) УЖАСНИ ДЕТАЉИ ТЕШКЕ НЕСРЕЋЕ КОД КОЦЕЉЕВЕ Страдао дека, сумња се да је ОВО изазвало трагедију

У саобраћајној несрећи учествовало је једно путничко возило и два камиона.

Према незваничним информацијама на лицу места погинуо је возач аутомобила.

- Сумња се да је мушкарцу који је управљао аутомобилом позлило, и а је изгубио контролу над возилом. Његово возило прешло је у супротну траку и подлетело под камион. Страдали возач аутомобила је старији човек који има око 80 година. Када је аутомобил подлетео под камион, дошло је до мањег судара између два теретна возила - каже саговорник "Блица". <

Како "Блиц" незванично сазнаје, тело возача биће послато на обдукцију.

Блиц.рс