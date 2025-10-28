(ФОТО) УЖАСНИ ДЕТАЉИ ТЕШКЕ НЕСРЕЋЕ КОД КОЦЕЉЕВЕ Страдао дека, сумња се да је ОВО изазвало трагедију
28.10.2025. 16:01 16:20
Једна особа страдала је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос око 11 сати код Коцељеве, сазнаје "Блиц".
У саобраћајној несрећи учествовало је једно путничко возило и два камиона.
Према незваничним информацијама на лицу места погинуо је возач аутомобила.
- Сумња се да је мушкарцу који је управљао аутомобилом позлило, и а је изгубио контролу над возилом. Његово возило прешло је у супротну траку и подлетело под камион. Страдали возач аутомобила је старији човек који има око 80 година. Када је аутомобил подлетео под камион, дошло је до мањег судара између два теретна возила - каже саговорник "Блица". <
Како "Блиц" незванично сазнаје, тело возача биће послато на обдукцију.