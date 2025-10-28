НАСТАВЉА СЕ ЦРНИ НИЗ НА СРПСКИМ ПУТЕВИМА Једна особа погинула у саобраћајној несрећи код Коцељеве (ФОТО)
Данас је у општини Коцељева дошло до тешке саобраћајне несреће у којој је једна особа погинула сазнаје Телеграф.рс.
Према првим информацијама, саобраћај је обустављен, а на терену су присутни припадници полиције и ватрогасци.
Један од сведока наводи да је возило од силине удара завршило у каналу поред пута.
У последњих неколико десило се неколико саобраћајних несрећа са тешким последицама.
Подсетимо 26. октобра на Новом Београду десила се стравична несрећа када су три особе погинуле у судару два возила. До несреће је дошло када је један аутомобил прошао кроз црвено светло и директно ударио у други, у којем су се налазиле жртве – отац, мајка и дете од 10 година.
На путевима Србије живот је изгубило 390 особа од почетка ове године, док је повређених у саобраћајним незгодама чак 15.320, објавила је недавно Агенција за безбедност саобраћаја (АБС).