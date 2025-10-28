clear sky
НАСТАВЉА СЕ ЦРНИ НИЗ НА СРПСКИМ ПУТЕВИМА Једна особа погинула у саобраћајној несрећи код Коцељеве (ФОТО)

28.10.2025. 11:46 12:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
1
Фото: Canva/Ilustracija

Данас је у општини Коцељева дошло до тешке саобраћајне несреће у којој је једна особа погинула сазнаје Телеграф.рс.

Према првим информацијама, саобраћај је обустављен, а на терену су присутни припадници полиције и ватрогасци. 

Један од сведока наводи да је возило од силине удара завршило у каналу поред пута. 

У последњих неколико десило се неколико саобраћајних несрећа са тешким последицама.

Подсетимо 26. октобра на Новом Београду десила се стравична несрећа када су три особе погинуле у судару два возила. До несреће је дошло када је један аутомобил прошао кроз црвено светло и директно ударио у други, у којем су се налазиле жртве – отац, мајка и дете од 10 година.

На путевима Србије живот је изгубило 390 особа од почетка ове године, док је повређених у саобраћајним незгодама чак 15.320, објавила је недавно Агенција за безбедност саобраћаја (АБС).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
