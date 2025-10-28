НЕ КРЕЋИТЕ НА ЕКСКУРЗИЈУ БЕЗ ОВИХ ИНФОРМАЦИЈА: ПОЛИЦИЈА СВЕ ПРОВЕРАВА! Из саобраћаја искључена 33 возача због алкохола или неисправних аутобуса
Министарство унутрашњих послова, поводом периода учесталих ђачких екскурзија и рекреативних настава, подсећа све организаторе превоза да поштују прописе и благовремено пријаве превоз деце како би се обезбедили сви услови за безбедно путовање.
Организатор превоза је дужан да најкасније у року од 48 часова пре отпочињања путовања обавести надлежни орган унутрашњих послова о превознику, месту и времену поласка, броју ангажованих аутобуса, броју ангажованих возача аутобуса и броју пријављене деце и других лица која путују, како би саобраћајна полиција могла благовремено да изврши контролу свих аутобуса и возача.
Од почетка године, Министарству унутрашњих послова пријављено је око 8.000 екскурзија, рекреативних настава и других видова организованог превоза деце, а припадници саобраћајне полиције извршили су контролу више од 11.000 аутобуса и возача аутобуса.
Том приликом, из саобраћаја су искључена 33 возача од којих је 11 било под дејством алкохола, као и 12 технички неисправних аутобуса.
Припадници саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова ће у циљу заштите безбедности деце, наставног особља и особља спортских клубова и културно-уметничких друштава, наставити да доследно контролишу аутобусе и возаче аутобуса и неће дозволити отпочињање организованог превоза деце док не буду испуњени сви прописани услови.