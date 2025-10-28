ИАКО НИСУ ОТРОВНЕ МОГУ ВАМ ОПАСНО ЗАГОРЧАТИ ЖИВОТ
ШУМА НИЈЕ САМОПОСЛУГА Незаконита берба гљива кажњава се хиљадама евра
Према информацијама Државног инспектората за Директно.хр, најчешће продаване гљиве – вргањи и лисичице – спадају у завичајне дивље врсте, чија берба и продаја подлежу строгим правилима, прописаним чланом 64. Закона о заштити природе.
То значи да их је дозвољено брати само у ограниченим количинама, а њихова продаја захтева одговарајућу дозволу надлежног министарства.
Контролу продаје гљива врши инспекција заштите природе, али искључиво у делу који се односи на то да ли продавци имају дозволу за сакупљање и продају завичајних дивљих врста.
Неке од законом строго заштићених гљива су: благва, неколико врста вргања (црески, глатки, сјајноцрвени, Fechtnerov, кестењасти, пустенасти, тешки), неколико врста млечница (бушинова, мочварна, лиласта, љевкаста, аришева) и многе друге.
Сви који беру и продају ове гљиве без дозволе суочавају се са високим новчаним казнама. За физичка лица казне износе од 929 до готово 4.000 евра, упозоравају из Државног инспектората.