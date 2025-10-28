clear sky
14°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ИЗБИЛА БРУКА ИСПРЕД КАТЕДРАЛЕ Краљ Чарлс се нашао у небраном грожђу због свог брата СЕКСУАЛНОГ ПРЕДАТОРА

28.10.2025. 11:36 11:43
Пише:
Дневник
Извор:
kurir.rs/dnevnik.hr
Коментари (0)
čarls
Фото: Screenshot YT The Royal Family

Током посете катедрали у Личфилду, краља Чарлса је дочекао демонстрант који га је испитивао о скандалу његовог брата принца Ендрјуа.

Британски краљ Чарлс последњих неколико недеља се суочава с великом кризом монархије због повећег броја скандала његовог млађег брата принца Ендрјуа и његове бивше супруге Саре Фергусон.

Након што је последњих недеља испливала истина колико су заиста били блиски са Џефријем Епстајном, 65-годишњи Ендрју је био приморан да се одрекне свих преосталих краљевских титула, укључујући ону војводе од Јорка, а све више се тражи и исељавање из Роyал Лодге-а, у ком живи без плаћања најма.

Ендрјуови скандали се одражавају и на краља Чарлса, ког је у понедељак током посете катедрали извиждао један демонстрант, члан антимонархистичке кампање Републиц. Док је краљ пролазио поред њега, мушкарац је довикивао питања о принцу и осуђеном сексуалном предатору.

"Колико дуго знате за Ендруа и Епстајна?", "Јесте ли тражили од полиције да заташка Ендруа?", "Треба ли заступницима да буде дозвољено да расправљају о краљевској породици у Доњем дому?", била су питања које је краљ на крају игнорисао и није показивао реакције, док су други људи испред катедрале довикивали мушкарцу да ућути.

Британски медији наводе да су Ендрју и Сара Фергусон пристали да напусте раскошно имање Ројал Лоџ, али су заузврат затражили два нова дома. Ендру наводно жели кућу Фрогмор Котеџ, бивши дом Харија и Меган, док Ферџи прижељкује Аделејд Котеџ у близини, пре него што се Вилијам и Кејт преселе.

Нове оптужбе дошле су након постхумне објаве мемоара бивше Епстајнове жртве Вирџиније Ђуфре, која је тужила Ендрјуа 2022. године, али случај је закључен нагодбом у којој је добила 10 милиона фунти. Принц није признао кривицу, а према књизи, инсистирао је да Ђуфре потпише уговор о ћутању, како би се избегло срамоћење краљице Елизабете током њеног Платинастог јубилеја. Упрскос јаким доказима, Ендру и даље негира све оптужбе.
 

 

краљ чарлс III скандал
Извор:
kurir.rs/dnevnik.hr
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај