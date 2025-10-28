(ВИДЕО) ИЗБИЛА БРУКА ИСПРЕД КАТЕДРАЛЕ Краљ Чарлс се нашао у небраном грожђу због свог брата СЕКСУАЛНОГ ПРЕДАТОРА
Током посете катедрали у Личфилду, краља Чарлса је дочекао демонстрант који га је испитивао о скандалу његовог брата принца Ендрјуа.
Британски краљ Чарлс последњих неколико недеља се суочава с великом кризом монархије због повећег броја скандала његовог млађег брата принца Ендрјуа и његове бивше супруге Саре Фергусон.
Након што је последњих недеља испливала истина колико су заиста били блиски са Џефријем Епстајном, 65-годишњи Ендрју је био приморан да се одрекне свих преосталих краљевских титула, укључујући ону војводе од Јорка, а све више се тражи и исељавање из Роyал Лодге-а, у ком живи без плаћања најма.
Ендрјуови скандали се одражавају и на краља Чарлса, ког је у понедељак током посете катедрали извиждао један демонстрант, члан антимонархистичке кампање Републиц. Док је краљ пролазио поред њега, мушкарац је довикивао питања о принцу и осуђеном сексуалном предатору.
"Колико дуго знате за Ендруа и Епстајна?", "Јесте ли тражили од полиције да заташка Ендруа?", "Треба ли заступницима да буде дозвољено да расправљају о краљевској породици у Доњем дому?", била су питања које је краљ на крају игнорисао и није показивао реакције, док су други људи испред катедрале довикивали мушкарцу да ућути.
Британски медији наводе да су Ендрју и Сара Фергусон пристали да напусте раскошно имање Ројал Лоџ, али су заузврат затражили два нова дома. Ендру наводно жели кућу Фрогмор Котеџ, бивши дом Харија и Меган, док Ферџи прижељкује Аделејд Котеџ у близини, пре него што се Вилијам и Кејт преселе.
The walk abouts will be tricky from now on, King Charles gets heckled on today’s engagement💁🏾♀️
“How long have you known about Andrew & Epstein”?
Sounds like a valid question to me 💁🏾♀️ pic.twitter.com/Onfw4Q9VKT
— SK 💃🏾🕺 (@Rimmesfk) October 27, 2025
Нове оптужбе дошле су након постхумне објаве мемоара бивше Епстајнове жртве Вирџиније Ђуфре, која је тужила Ендрјуа 2022. године, али случај је закључен нагодбом у којој је добила 10 милиона фунти. Принц није признао кривицу, а према књизи, инсистирао је да Ђуфре потпише уговор о ћутању, како би се избегло срамоћење краљице Елизабете током њеног Платинастог јубилеја. Упрскос јаким доказима, Ендру и даље негира све оптужбе.