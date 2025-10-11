ВОЗАЧИ ПОД ДЕЈСТВОМ АЛКОХОЛА, АУТОБУСИ КРШЕВИ! Родитељи у паници пред полазак деце на екскурзије ИНСПЕКЦИЈА открила шокантне детаље
Док ђаци са нестрпљењем очекују ђачке екскурзије које би ове недеље требало да почну у Србији, родитељи, са друге стране, стрепе, а све због недавних података Министарства унутрашњих послова од почетка 2025. године, а у којима је наведено да је од прегледаних 9.151 аутобуса, чак њих 11 било неисправно.
Када је о возачима реч, и међу њима је било одређених неправилности, па је тако њих 27 искључено из саобраћаја, док је код 10 утврђено дејство алкохола.
Председник Националне асоцијације туристичких агенција (ЈУТА), Александар Сеничић, објаснио је шта тачно стоји у Правилнику Министарства просвете када је провера безбедности аутобуса реч, шта је то Законом прописано и треба бити испоштовано, али и како сама примена изгледа у пракси.
Шта пише у Правилнику?
"Према Правилнику Министарства просвете обавезна је ванредна техничка контрола аутобуса када је реч о превозу деце школског узраста. Ова ванредна техничка контрола не сме бити старија од пет дана од момента када аутобус креће на пут", објашњава за Телеграф.рс Сеничић.
Како он додаје, све школе и сви родитељи имају могућност, па чак и обавезу, да најаве Министарству унутрашњих послова (МУП) полазак на рекреативне наставе и екскурзије.
"Полиција се пре самог поласка треба појавити на лицу места како би извршила контролу и возача и техничке исправности аутобуса. То је прописана процедура која би требало да се поштује. Дешавало се, додуше ретко, да полиција констатује да возачи имају алкохол у крви, чиме им је спречено да путују. У тим ситуацијама, организатори путовања (туристичке агенције) морали су да пронађу заменске возаче. Иако је то лични фактор на који се не може утицати, процедура контроле је прописана и мора се поштовати", истиче даље Сеничић.
Визуелни преглед аутобуса
Међутим, додаје он, процедуре, иако на папиру постоје и врло су јасне, у пракси се неретко не поштују.
"Процедуре законски постоје, али се, нажалост, у пракси не поштују увек. Могуће је да школа или родитељи не позову полицију на полазак аутобуса да би се утврдила и спремност возача и техничка исправност. Ипак, чак и ако аутобус има валидна документа и урађен технички преглед, дешава се да полицајци визуелним прегледом констатују да аутобус није спреман за пут", прича нам Сеничић из досадашњег искуства, па додаје која је потом процедура.
"У таквим ситуацијама, полицајци на основу својих параметара могу да захтевају ванредни технички преглед. Ако се утврди да није све у реду, издаје се налог за ванредни технички преглед. Организатор путовања тада најчешће замени возило како би се избегло чекање. Наиме, да се не би чекало пет сати док аутобус оде на преглед и врати се, возило се мења, иако је то непријатно за децу, јер морају да чекају сат-два", објашњава нам саговорник.
Прича Сеничић како се дешава и да планиране замене некада нема или се не може брзо пронаћи, као и шта је онда најбоље чинити.
"Иако је чекање тада неизбежно, увек је боље сачекати него путовати неисправним аутобусом. Нажалост, не може се инсистирати на старости аутобуса до пет година, као што се помињало, из простог разлога што у Србији тренутно не постоји довољан број таквих аутобуса да би се задовољиле све потребе", закључује председник ЈУТЕ у разговору за Телеграф.рс.