Нови Сад
ПОЖАР У ЧЕТВОРОСПРАТНОЈ ЗГРАДИ КОД МИЛАНА ОДНЕО ТРИ ЖИВОТА! Страдали старији брачни пар и њихов син, евакуисано 40 људи

11.10.2025. 09:11
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
МИЛАНО: У пожару у четвороспратној згради синоћ су погинуле три особе у месту Корнаредо, у италијанској области Милана.

Четрдесет људи из стамбене зграде је евакуисано, од којих је осам превезено у болницу због лакших повреда, као и један ватрогасац, који је такође лакше повређен, преноси Анса.

Погинули су мушкарац и жена, старости 88 и 85 година, старији родитељи треће жртве, њиховог 45-годишњег сина, саопштили су карабинијери области Милано, који истражују инцидент.

Ватрогасне службе су на лицу места и утврдиће узрок пожара, наводи агенција.

