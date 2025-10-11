ПОЖАР У ЧЕТВОРОСПРАТНОЈ ЗГРАДИ КОД МИЛАНА ОДНЕО ТРИ ЖИВОТА! Страдали старији брачни пар и њихов син, евакуисано 40 људи
11.10.2025.
МИЛАНО: У пожару у четвороспратној згради синоћ су погинуле три особе у месту Корнаредо, у италијанској области Милана.
Четрдесет људи из стамбене зграде је евакуисано, од којих је осам превезено у болницу због лакших повреда, као и један ватрогасац, који је такође лакше повређен, преноси Анса.
Погинули су мушкарац и жена, старости 88 и 85 година, старији родитељи треће жртве, њиховог 45-годишњег сина, саопштили су карабинијери области Милано, који истражују инцидент.
Ватрогасне службе су на лицу места и утврдиће узрок пожара, наводи агенција.