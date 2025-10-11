ДРАМА У БЕОГРАДУ! Малолетник(16) примљен у Ургентни центар НАПАДНУТ НОЖЕМ на улици
Шеснаестогодишњи тинејџер примљен је ноћас у Ургентни центар са повредама за које тврди да су настале услед напада ножем на београдској општини Вождовац.
Младић (16) је током ноћи збринут у дежурној медицинској установи, а према незваничним информацијама, тврдње је да је нападнут и убоден на улици. Детаљи наводног напада на Вождовцу, укључујући тачну локацију и околности под којима се инцидент догодио, за сада нису познати јавности.
Истрага је у току, а полиција интензивно ради на расветљавању свих околности овог догађаја.
Тренутно нема информација о тежини повреда младића, као ни о томе да ли је нападач, или више њих, идентификован и ухапшен.
Подсетимо, сличан случај убадања у коме је учествовао малолетник догодио се 28. септембра у Београду код популарног сплава у Београду. Тада је избила туча, а момак Л.Т. (18) задобио је тешке телесне повреде опане по живот. Полиција из општине Стари град брзо је расветлила случај и ухапсила петорицу учесника, међу којима се налази и један малолетник од 15 година.
Ухапшено је једно лице због постојања основа сумње да је извршило кривично дело убиство у покушају и оно је уз кривичну пријаву приведено Вишем јавном тужилаштву Одељења за малолетнике у Београду.
Због постојања основа сумње да су извршили кривично дело учествовање у тучи ухапшени су М.Н. (21), Ј.М. (21), В.Ћ. (19) и А.П. (22) и њима је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Првом основном јавном тужилаштву у Београду.
Такође, против једног лица ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку, због постојања основа сумње да је извршило кривично дело учествовање у тучи.