(ФОТО) Беба пала са 4 спрата зграде! ХОРОР У ПОДГОРИЦИ Девојчица ХИТНО превезена у болницу, на лицу места полиција
10.10.2025. 23:03 23:12
ПОДГОРИЦА: Током вечерњих сати у Словачкој улици у Подгороци беба је пала са четвртог спрата стамбене зграде.
Девојчица стара годину дана и четири месеца пала је, она је превезена на одељење интензивне неге у Клиничко-болнички центар у Подгорици, потврђено је за РИНУ.
Припадници полиције на лицу места врше увиђај, а ова улица је блокирана за соабраћај.
Није познато како је дошло до ове тешке незгоде.