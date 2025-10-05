КОМШИЈЕ СЛУШАЛЕ ПЛАЧ ДАНИМА, ПА ЗАВЛАДАЛА ТИШИНА Беба преминула од глади у Немачкој
Беба је умрла од глади усред Немачке, имала је само четири месеца.
Комшије кажу да су чуле плач мале бебе претходних дана, али да ке онда утихнуло.
Полиција је покренула истрагу против Центра за социјални рад због сумње да нису реаговали иако су због ове породице добили неколико пријава.
"Ми и многе друге породице смо у контакту са Центром за социјални рад и Канцеларијом за младе већ годину дана. Систем је потпуно заказао", каже бака умрлог детета.
Окружни администратор је задужен за Канцеларију за заштиту младих каже да раде на томе да разјасне овај случај.
Родитељи, који су сада у притвору због сумње на убиство имају и девојчице близнакиње које ће у децембру напунити три године. Изгледа да су млади родитељи већ били преоптерећени одгајањем и бригом о њима. Деца су тренутно у вртићу и оне су неухрањене.
Да је Центар за социјални рад дошао код њих, видели би да девојчица, која је рођена тешка око 3,5 килограма, а у време смрти није имала ни килограм.
Комшије кажу да су потпуно сломљене због смрти девојчице коју су родитељи оставили да гладује.
Из Центра за социјални рад кажу да су и кућа и двориште у ком су родитељи живели с децом пуни смећа. Деца су све време живела у нехигијенским условима.
Шокиране комшије окупиле су се на комеморацији испред куће у којој је умрла мала беба, где су палили свеће и остављали цвеће за њу.