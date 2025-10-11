overcast clouds
ЖАРКО ИМА ЖИВАЦА И СТРПЉЕЊА, ЗАВИДИМ МУ НА ТОМЕ! Лидер СНС Вучевић о градоначелнику Мићину: „Није довољно само неког да срушите! Шта је ваша политика?"

11.10.2025. 09:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
пинк
Фото: Скриншот Пинк тв

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вичевић гостујући на Пинк телевизији рекао је да је градоначелник Новог Сада Жарко Мићин урадио праву ствар што је позвао блокадере на манифестацију "Салајачки доручак".

-Жарко има живаца и стрпљења, ја му на томе завидим. Ја мислим да је урадио коректну ствар. Замислите да државу воде они који не знају за кога су, али знају за кога нису. Није довољно да само некога срушите, већ да кажете шта је ваша политика. Ми нисмо ни видели ко су лица те политике. Имате те опште теме, „Ви сте убице“, „Нема правде“. На томе краду 11 месеци грађанима. Сви хоћемо правду, али можда да пустите инситуције да раде - рекао је Вучевић.

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
