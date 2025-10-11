ОНИ ДОКАЗУЈУ ДА ГОДИНЕ НИСУ ПРЕПРЕКА Олимпијада трећег доба окупила 800 такмичара ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО СУ СЕ ПЛАСИРАЛИ НОВОСАЂАНИ
Спортска екипа Удружења пензионера Новог Сада је на 18. oлимпијади у Врњачкој Бањи у укупном пласману заузела 13. место, а учествовало је 120 екипа из целе Србије.
У Врњачкој Бањи је недавно одржан 18. Сабор пензионера Србије – Олимпијада спорта, здравља и културе трећег доба. Ова манифестација, која већ скоро две деценије промовише активну старост, дружење и заједништво, окупила је више од 800 корисника пензије из целе Србије, који су показали да године нису препрека већ подстицај за нове победе.
Председник Савеза пензионера Србије проф. др Андреја Савић отварајући Олимпијаду је истакао да већ 18 година траје ова манифестација, која је од oлимпијаде спорта, здравља и културе израсла у Олимпијаду трећег доба.
– На овој oлимпијади се финализују активности које су се спроводиле током целе године. Пронашли смо модел који може дуго да траје и желим да и ми трајемо заједно са Олимпијадом – поручио је др Савић.
Почасни гост Желимир Жилник
Почасни гост овогодишњег Сабора је истакнути филмски редитељ Желимир Жилник, добитник Златног медведа у Берлину и једно од најзначајнијих имена српске и светске кинематографије. Њему је председница Покрета трећег доба Драгана Калиновић уручила поклон – украсно слово „Ж“ ауторке Бранке Аћимовић Грчић.
– Веома важну улогу ова манифестација има у људима нашег доба, а то је да не остајемо сами и напуштени, да знамо да искористимо неке од наших страсти и талената, да једни друге охрабрујемо – казао је Жилник.
Државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Никола Вулекић је истакао да је Влада Србије донела oдлуку од нове године се иде на знатно повећање пензије, што је велики корак напред за све кориснике пензија. Председник Управног одбора Фонда ПИО Данило Вујичић поздрављајући присутне је рекао да ће Фонд наставити да подржава ову манифестацију.
Олимпијаду су организовали: Савез пензионера Србије, Синдикат пензионера Србије „Независност”, Покрет трећег доба, уз Подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републички Фонд ПИО.
Најбоља екипа из Житишта
Победник на овогодишњој 18. Олимпијади трећег доба у Врњачкој Бањи је екипа Удружења пензионера општине Житиште.
Поред четири пехара, припало им је и неколико медаља за постигнут успех у пет спортских дисциплина. Они су лауреати у укупном пласману и нису крили радост на свечаној додели признања.
Новосадски пензионери су током лета учествовали на Олимпијади удружења пензионера Јужнобачког округа, коју суорганизовали Општинско удружење пензионера Врбас и Скупштина општине Врбас у том месту.
Новосадска екипа је тада остварила значајне резултате и то: у брзом ходању – штафети прво (1) место, у пикаду друго (2) место, а у укупном пласману заузела треће (3) место и тиме је обезбедила учешће на 18. републичкој олимпијади спорта, здравља и културе трећег доба у Врњачкој Бањи.
Спортска секција Удружења пензионера Новог Сада, која сваке године пуни витрине пехарима и дипломама, чини 30 чланова, а тренинге имају сваког понедељка од 9 сати.
Пикадо, шутирање у гол, бацање плочица, брзо ходање су дисциплине којима се баве новосадски пензионери.