ПЕНЗИОНЕРЕ ЧЕКАЈУ ПРОМЕНЕ У ОКТОБРУ Утицаће на више од 300.000 Срба ЕВО ЈЕ ПОТРЕБНО ДА УРАДИТЕ КАКО НЕ БИСТЕ ОСТАЛИ БЕЗ ПЕНЗИЈЕ
Октобар доноси неколико важних новости за пензионере у Немачкој, укључујући термине исплата, нова правила за банковне трансфере и укидање готовинских исплата.
Лажне информације о мировинама
Недавно су се на интернету појавиле тврдње да ће се исплата пензија од октобра укинути због ЕУ-директиве о платним услугама. Немачки завод за пензијско осигурање јасно поручује: исплате се редовно настављају, нема промена у исплати.
Нова правила за банковне трансфере
Од октобра банке уводе проверу подударности ИБАН-а и имена примаоца за појединачне трансфере, према ЕУ-директиви ПСД3. Код групних уплата (нпр. од државе) ова провера се може изоставити.
За пензионере неће бити промена, јер завод користи опцију изузимања (опт-оут). Ипак, препоручује се да проверите своје банковне податке.
Од 9. октобра 2025. омогућене су инстант уплате унутар ЕУ, без додатних трошкова, које стижу у року од неколико секунди (ЕУ уредба 2024/886).
Укидање готовинских исплата
Пензије које се исплаћују у готовини путем поште (ZzV) биће укинуте од децембра 2025.. Од 2026. надаље, пензије ће се примати искључиво на банковни рачун, са ретким изузецима.
Додатак због смањене радне способности
Пензионери који су од 2001. до 2018. примали пензију због смањене радне способности добијају додатак до 7,5 % нето пензије.
Од децембра 2025. додатак ће бити аутоматски укључен у месечну исплату.
Исплата пензија у октобру
Већина пензионера добија пензију 30. октобра 2025., јер 31. октобар пада на празник у неким покрајинама.
Пензионери са старим пензијама (решења пре 2004.) добијају исплату већ 30. септембра 2025.
Доказивање живота
Пензионери не морају редовно доказивати да су живи, осим ако:
живе у иностранству, и
имају рачун ван Немачке.
У тим случајевима потврда се шаље једном годишње. У већини земаља постоје аутоматске размене података, па слање потврде није потребно.
Електронски здравствени картон (еПА)
Од 1. октобра 2025. уводи се обавезни електронски картон у јавним здравственим осигурањима, са дијагнозама, налазима, вакцинацијама и терапијама. То олакшава промене лекара, хоспитализације и хитне случајеве.
Пензионери са додатним опорезивим приходима (нпр. мини-јоб) од октобра треба да поднесу захтев за порезну олакшицу за 2026. годину.
Ко може у пензију у октобру 2025.
Без умањења: Рођени између 2.12.1958. и 1.10.1959., са 66 година.
Са 45 година стажа: Рођени 2.8.1960. – 1.6.1961., без умањења.
Са 35 година стажа: Рођени 2.12.1961. – 1.12.1962., уз умањење до 13,2 %.
Особе са инвалидитетом: Рођени 2.2.1963. – 31.12.1963., са 35 година стажа, умањење 10,8 %.