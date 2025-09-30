ОД БЕОГРАДА ДО ГОЛУПЦА ЗА САМО САТ И 20 МИНУТА! Директор Коридора Антић обишао радове на последњој деоници, ево како све изгледа и кад ће бити готова
Траса брзе саобраћајнице Пожаревац-Велико Градиште-Голубац напредује према планираној динамици. Интензивне активности дуж целе трасе преостале за изградњу у дужини од 36 километара.
У току су радови на уградњи коловозне конструкције, на изградњи објеката, као и асфалтерски радови. У току је уградња насипа, гради се потпорни зид на 39. километру код Великог Градишта, мост и кружна раскрсница, као и мост на јарузи код Голупца, како је објавио на инстаграму директор Коридора Србије Александар Антић који је обишао ову трасу.
100 километара на сат
Брза саобраћајница од Пожаревца, преко великог Градишта до Голупца, или Дунавски коридор, дуга је 68 километара, а зимус је отворена за саобраћај прва деоница, 21 километар од моста преко реке Језава (на другом километру од наплатне станице Пожаревац) до краја обилазнице око Пожаревца, као и 10,85 километара на трећој деоници од почетка обилазнице око Великог Градишта до места Поникве, што укупно износи 31,85 километра брзе саобраћајнице.
На овој брзој саобраћајници изграђена су 52 моста и надвожњака, 5 петљи и 16 кружних раскрсница. Брза саобраћајница пројектована је за брзину од 100 километара на сат. Укупна дужина брзе саобраћајнице износи 67,94 километара. Изградњом Дунавског коридора, повезују се Пожаревац, Велико Градиште и Голубац са Београдом, чиме ће се, како се наводи, скратити време путовања од Београда до Голупца на сат и 20 минута.
Наводи се да је брза саобраћајница пројектована за рачунску брзину од 100 километара на сат. На обе деонице, које су пуштена зимус у саобраћај, у насип је укупно уграђено 1.378.407 кубних метара материјала, 237.000 тона асфалта, 468.177 метара кубних камена, 2.675 тона челика, 21.627 кубних метара бетона, 131 км еласто-одбојне ограде, 66 километара жичане ограде. На деоници 3 пушteno je у саобраћај део трасе од почетка обилазнице око Великог Градишта до места Поникве у дужини од 10,85 км трасе. На том делу трасе налази се шест објеката – два моста, два надвожњака и два моста-пролаза, а од којих је најдужи мост преко реке Пек, дуг 202 метара.
Ово је пројекат од велике важности за реализацију националних интереса у области саобраћајне инфраструктуре и од битног је утицаја на развој и унапређење економских и привредних области, како Републике Србије као целине, тако и развоја локалних средина и унапређења потенцијала целе Источне Србије.
Градња ове брзе саобраћајнице, укупно дугачке око 67 километара, почела је у новембру 2021. године, а биће уложено више од 330 милиона евра. Извођач радова је кинески Шандонг, а подизвођачи су из Србије.
