ОД БЕОГРАДА ДО ГОЛУПЦА ЗА САМО САТ И 20 МИНУТА! Директор Коридора Антић обишао радове на последњој деоници, ево како све изгледа и кад ће бити готова

У току су радови на уградњи коловозне конструкције, на изградњи објеката, као и асфалтерски радови. У току је уградња насипа, гради се потпорни зид на 39. километру код Великог Градишта, мост и кружна раскрсница, као и мост на јарузи код Голупца, како је објавио на инстаграму директор Коридора Србије Александар Антић који је обишао ову трасу.



100 километара на сат

Фото: принтскрин инстаграм/ koridorisrbije

Брза саобраћајница од Пожаревца, преко великог Градишта до Голупца, или Дунавски коридор, дуга је 68 километара, а зимус је отворена за саобраћај прва деоница, 21 километар од моста преко реке Језава (на другом километру од наплатне станице Пожаревац) до краја обилазнице око Пожаревца, као и 10,85 километара на трећој деоници од почетка обилазнице око Великог Градишта до места Поникве, што укупно износи 31,85 километра брзе саобраћајнице.

На овој брзој саобраћајници изграђена су 52 моста и надвожњака, 5 петљи и 16 кружних раскрсница. Брза саобраћајница пројектована је за брзину од 100 километара на сат. Укупна дужина брзе саобраћајнице износи 67,94 километара. Изградњом Дунавског коридора, повезују се Пожаревац, Велико Градиште и Голубац са Београдом, чиме ће се, како се наводи, скратити време путовања од Београда до Голупца на сат и 20 минута.

Фото: принтскрин инстаграм/ koridorisrbije

Наводи се да је брза саобраћајница пројектована за рачунску брзину од 100 километара на сат. На обе деонице, које су пуштена зимус у саобраћај, у насип је укупно уграђено 1.378.407 кубних метара материјала, 237.000 тона асфалта, 468.177 метара кубних камена, 2.675 тона челика, 21.627 кубних метара бетона, 131 км еласто-одбојне ограде, 66 километара жичане ограде. На деоници 3 пушteno je у саобраћај део трасе од почетка обилазнице око Великог Градишта до места Поникве у дужини од 10,85 км трасе. На том делу трасе налази се шест објеката – два моста, два надвожњака и два моста-пролаза, а од којих је најдужи мост преко реке Пек, дуг 202 метара.

Фото: принтскрин инстаграм/ koridorisrbije

Ово је пројекат од велике важности за реализацију националних интереса у области саобраћајне инфраструктуре и од битног је утицаја на развој и унапређење економских и привредних области, како Републике Србије као целине, тако и развоја локалних средина и унапређења потенцијала целе Источне Србије.

Градња ове брзе саобраћајнице, укупно дугачке око 67 километара, почела је у новембру 2021. године, а биће уложено више од 330 милиона евра. Извођач радова је кинески Шандонг, а подизвођачи су из Србије.

